Les experts logiciels des deux entreprises développeront conjointement la conduite autonome assistée par IA et les services connectés pour tous les futurs véhicules construits sur Nvidia Drive.

Jaguar Land Rover a noué un partenariat stratégique pluriannuel avec Nvidia, l'un des leaders de l'intelligence artificielle (IA) et de l'informatique, pour développer et offrir ensemble des systèmes de conduite automatisée de nouvelle génération ainsi que des services et des expériences basés sur l'IA pour ses clients. A partir de 2025, tous les nouveaux véhicules Jaguar et Land Rover seront construits sur la plateforme logicielle Nvidia Drive, offrant un large éventail de systèmes de sécurité active, de conduite et de stationnement automatisés ainsi que des systèmes d'aide à la conduite. À l'intérieur du véhicule, le système proposera des fonctionnalités d'IA, comme la surveillance du conducteur et des occupants ainsi qu'une visualisation avancée de l'environnement du véhicule.

Cette plateforme complète est basée sur Nvidia Drive Hyperion et intègre des ordinateurs AV centralisés Drive Orin, des logiciels Drive AV et Drive IX, des systèmes de sécurité, de protection et de mise en réseau, ainsi que des capteurs périphériques. Drive Orin est le cerveau IA de la voiture et gère le système d'exploitation Jaguar Land Rover, tandis que Drive Hyperion est le système nerveux central. Jaguar Land Rover s'appuiera également sur des solutions provenant des centres de données développés conjointement avec Nvidia DGX pour entraîner les modèles d'IA et du logiciel Nvidia Sim construit sur Nvidia Omniverse pour une simulation physiquement réaliste et en temps réel.

Les fonctionnalités logicielles de Jaguar Land Rover et son architecture de vérification et de validation de bout en bout permettront de fournir des services de conduite assistée et automatisée innovants tout au long de la vie du véhicule via des mises à jour logicielles "over-the-air".

