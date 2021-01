Vu l'annulation du traditionnel Salon de l'Auto à Bruxelles, Hyundai se tourne lui aussi vers le numérique. Le "show-room hybride" reçoit les clients en ligne durant tout le mois de janvier.

À l'automne 2020, Hyundai a été la première marque en Belgique à commencer à travailler sur une formule alternative dédiée à la présentation de sa gamme de nouveaux modèles aux clients. À partir du 4 janvier, ce nouveau format a été mis en ligne. De fortes actions commerciales en concession sont bien sûr de la partie mais l'arrivée d'une toute nouvelle plate-forme digitale est également très importante! Bien entendu, les clients se renseignent en ligne avant de se rendre en concession (ou au Salon de l'Auto...) depuis longtemps. Les acheteurs intéressés continueront donc à trouver des informations sur le site internet de la marque, mais en janvier ils peuvent également visiter le show-room Hyundai tous les jours du mois, avec un service client personnalisé. Wim Doms, responsable des relations publiques de la marque coréenne en Belgique, résume le fonctionnement de la formule: "Pour faire simple, nous mettons en place un show-room spécifique, d'où nous diffusons en direct et où les visiteurs peuvent "entrer" en ligne. Considérez-le comme une salle d'exposition, avec ses heures d'ouverture et son personnel, mais entièrement en ligne. Tout le processus qu'un client traverse sur le stand du Salon de l'Auto, il peut maintenant le vivre en ligne. Des informateurs sont disponibles afin d'expliquer la voiture en direct au client grâce à la diffusion vidéo. Une offre de prix indicative peut également être faite. Enfin, le client peut également être dirigé vers un concessionnaire pour un essai routier et le reste de son achat. Exactement comme au Salon de l'Auto donc !" Le show-room virtuel de Hyundai ouvre ses portes durant un mois, du 4 au 31 janvier, tous les jours de 10 à 20h (les week-ends jusqu'à 18h et même le vendredi jusqu'à 22h !). L'accès au show-room virtuel Hyundai se fait au départ du site www.hyundai.be

