Hyundai Motor a levé le voile sur le Bayon, un tout nouveau modèle conçu spécifiquement pour l'Europe. SUV du segment B, le Bayon sera le dernier et plus petit membre de la gamme des SUV du constructeur coréen.

Le tout nouveau Bayon allie compacité extérieure, habitabilité généreuse et un vaste arsenal de fonctions de sécurité et de connectivité intelligentes "qui le démarquent de la concurrence dans son segment", affirme-t-on chez Hyundai, qui enfonce le clou: "le tout nouveau Bayon démocratise ainsi la technologie, en permettant à tout un chacun d'accéder aux fonctions de sécurité et de connectivité les plus actuelles." Le nom de ce nouveau véhicule, Bayon, a été inspiré par un lieu de villégiature très prisé: Bayonne, la capitale du Pays basque français et l'une des plus belles destinations du sud-ouest de la France. "Comme le Bayon est conçu pour répondre aux souhaits et aux exigences du marché européen, nous avons décidé de lui donner un nom européen", soulignent les responsables de la marque. Le Bayon marque un nouveau jalon dans l'histoire du constructeur coréen. En effet, Hyundai a lancé ou amélioré sept nouveaux modèles en seulement 12 mois, soit un total de 20 en comptant tous les types de carrosserie et toutes les variantes de groupe motopropulseur: 2020 a été une année record en termes d'expansion de sa gamme. Le Bayon utilise la même plate-forme que la nouvelle i20, dont il reprend les solutions techniques, en ce compris les moteurs - dont certains à hybridation légère - et les transmissions. Long de 4.180 mm, le Bayon se veut très habitable grâce à son empattement de 2.580 mm, tout en proposant un coffre de 411 litres. La commercialisation sur notre marché devrait intervenir au premier semestre de cette année, à des tarifs qui ne sont pas encore connus.