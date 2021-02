(Belga) Les Honda tourneront toujours sur les circuits jusqu'en 2026. Le constructeur japonais a en effet prolongé pour cinq ans de plus sa présence en MotoGP, le championnat du monde de vitesse pure, ont annoncé les différentes parties vendredi.

Un nouvel accord a en effet été signé avec Dorna Sports S.L., le promoteur du MotoGP, portant sur les cinq prochaines années, de 2022 à 2026. Honda est présent en championnat du monde depuis 1954. Privé de son ancien champion du monde, l'Espagnol Marc Marquez, Honda compte sur son frère, Alex et sur le Japonais Taka Nakagami pour prendre la relève et reprendre le titre à Suzuki, sacré l'an dernier avec l'Espagnol Joan Mir. Ce sont plus de 100 pilotes différents qui ont rapporté les 800 victoires précisément de Honda dans les différentes catégories. Dans la catégorie reine, Honda a compilé 850 podiums et sacré 25 champions du monde. (Belga)

Un nouvel accord a en effet été signé avec Dorna Sports S.L., le promoteur du MotoGP, portant sur les cinq prochaines années, de 2022 à 2026. Honda est présent en championnat du monde depuis 1954. Privé de son ancien champion du monde, l'Espagnol Marc Marquez, Honda compte sur son frère, Alex et sur le Japonais Taka Nakagami pour prendre la relève et reprendre le titre à Suzuki, sacré l'an dernier avec l'Espagnol Joan Mir. Ce sont plus de 100 pilotes différents qui ont rapporté les 800 victoires précisément de Honda dans les différentes catégories. Dans la catégorie reine, Honda a compilé 850 podiums et sacré 25 champions du monde. (Belga)