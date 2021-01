Honda a présenté voici quelques jours le HR-V de troisième génération, qui ne sera disponible qu'avec un propulseur hybride. Aussi s'appellera-t-il officiellement HR-V e:HEV.

La marque japonaise Honda poursuit elle aussi sa route sur le chemin de l'électrification. A l'horizon 2022, elle ambitionne d'avoir une gamme totalement électrifiée, c'est à dire composée exclusivement de véhicules hybrides ou 100% électriques. C'est ainsi que le nouveau HR-V, qui sera dévoilé officiellement le mois prochain et commercialisé peu après, ne sera plus disponible qu'avec un groupe motopropulseur hybride, qui remplace le bloc essence qui officiait jusqu'à présent. Honda n'a pour l'heure pas communiqué les caractéristiques de ce HR-V de troisième génération, pas plus que des chiffres de performances ou de consommation. Ceux-ci n'arriveront que dans les prochaines semaines... Mais il est plus que probable que le véhicule utilisera le moteur essence 1.5 de la Jazz ou un 2 litres fonctionnant en cycle Atkinson, associé à deux moteurs électriques, comme dans le CR-V hybride, ce qui permettra d'obtenir la traction intégrale. Pour le reste, l'image rendue publique par Honda ne permet pas de dire grand-chose hormis que le nouveau HR-V devrait présenter des lignes fluides et posséder un béquet de toit intégré.

La marque japonaise Honda poursuit elle aussi sa route sur le chemin de l'électrification. A l'horizon 2022, elle ambitionne d'avoir une gamme totalement électrifiée, c'est à dire composée exclusivement de véhicules hybrides ou 100% électriques. C'est ainsi que le nouveau HR-V, qui sera dévoilé officiellement le mois prochain et commercialisé peu après, ne sera plus disponible qu'avec un groupe motopropulseur hybride, qui remplace le bloc essence qui officiait jusqu'à présent. Honda n'a pour l'heure pas communiqué les caractéristiques de ce HR-V de troisième génération, pas plus que des chiffres de performances ou de consommation. Ceux-ci n'arriveront que dans les prochaines semaines... Mais il est plus que probable que le véhicule utilisera le moteur essence 1.5 de la Jazz ou un 2 litres fonctionnant en cycle Atkinson, associé à deux moteurs électriques, comme dans le CR-V hybride, ce qui permettra d'obtenir la traction intégrale. Pour le reste, l'image rendue publique par Honda ne permet pas de dire grand-chose hormis que le nouveau HR-V devrait présenter des lignes fluides et posséder un béquet de toit intégré.