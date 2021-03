La nouvelle génération de HR-V est équipée de série de la motorisation hybride e:HEV de Honda. Ce nouveau SUV compact marque une nouvelle étape pour Honda dans son engagement visant à électrifier visant à électrifier l'ensemble de ses modèles grand public en Europe d'ici 2022.

Honda a dévoilé la dernière génération de son SUV compact, le HR-V, disponible pour la première fois avec une motorisation hybride e:HEV à deux moteurs électriques. Le nouveau HR-V est le dernier-né des modèles de la gamme Honda à arborer le sigle e:HEV (pour véhicule électrique hybride), à la suite du CR-V restylé et de la nouvelle Jazz lancés en 2020. Le nouveau HR-V allie de manière convaincante un style de SUV haut de gamme et un espace exceptionnel grâce à la configuration intelligente des composants du groupe motopropulseur hybride.

Il conserve ainsi l'espace intérieur généreux de son prédécesseur, permettant à 4 adultes de prendre place à bord dans un confort plus que correct. Grâce à la technologie compacte et intégrée de Honda du groupe motopropulseur et à le montage en position central du reservoir de carburant; le nouveau HR-V conserve également les fameux Sièges Magic modulables, qui peuvent être repliés à plat ou verticalement en fonction du volume de chargement requis. Le nouveau HR-V e:HEV sera disponible en Europe à la fin 2021.

