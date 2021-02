Les photos de la Volkswagen ID6 "X", un crossover pouvant accueillir jusqu'à sept passagers et prévu pour la Chine, ont été dévoilées sur le site du Ministère chinois de l'industrie et des technologies.

Si la nouvelle vient de Chine, c'est que ce ID 6 sera construit dans une nouvelle usine SAIC-Volkswagen à Shanghai, un site dont la capacité annuelle de production pourrait atteindre les 300.000 unités. L'engin renvoie au concept ID Roomzz présenté en 2019. A l'époque, la marque manifestait son intention de produire la version de série en Chine, pour le marché local, mais il est aussi question de la commercialiser aux USA, oùce modèle serait également assemblé sur place. Par contre, cette déclinaison ne devrait pas prendre le chemin de l'Europe, trop volumineux pour les réseaux urbains étroits du Vieux Continent. L'ID 4 y sera bien plus à l'aise...

Présenté au Salon de Shanghai en 2019, le concept ID Roomzz préfigurait l'ID 6 X. © GF

L'ID6 X est basée sur la même plateforme modulaire électrique que celle que Volkswagen déploie dans le monde entier, mais concerne dans ce cas un modèle aux aspirations nettement plus familiales. La plateforme MEB en question est ici de 29,5 cm plus longue que celle déployée pour l'ID 4 (qui sera prochainement vendue en Europe) et 61,5 cm plus longue que celle de l'ID 3 que nous connaissons déjà. En Chine, l'ID 6 X de base sera équipée d'une batterie lithium-ion de 82 kWh qui autoriserait une autonomie de 450 km, dans le meilleur cas de figure. Deux options de motorisation seront proposées. A l'époque de la présentation de ID Roomzz à Shanghai, la version haut de gamme disposait de deux moteurs (un sur chaque essieu) produisant un total de 306 ch. Cette paire entrainerait l'ID 6 X à 100 km/h en 6,6 secondes. Des possibilités de recharge rapide permettront de récupérer 80% de la capacité des accus en un peu plus de trente minutes.

Si la nouvelle vient de Chine, c'est que ce ID 6 sera construit dans une nouvelle usine SAIC-Volkswagen à Shanghai, un site dont la capacité annuelle de production pourrait atteindre les 300.000 unités. L'engin renvoie au concept ID Roomzz présenté en 2019. A l'époque, la marque manifestait son intention de produire la version de série en Chine, pour le marché local, mais il est aussi question de la commercialiser aux USA, oùce modèle serait également assemblé sur place. Par contre, cette déclinaison ne devrait pas prendre le chemin de l'Europe, trop volumineux pour les réseaux urbains étroits du Vieux Continent. L'ID 4 y sera bien plus à l'aise...L'ID6 X est basée sur la même plateforme modulaire électrique que celle que Volkswagen déploie dans le monde entier, mais concerne dans ce cas un modèle aux aspirations nettement plus familiales. La plateforme MEB en question est ici de 29,5 cm plus longue que celle déployée pour l'ID 4 (qui sera prochainement vendue en Europe) et 61,5 cm plus longue que celle de l'ID 3 que nous connaissons déjà. En Chine, l'ID 6 X de base sera équipée d'une batterie lithium-ion de 82 kWh qui autoriserait une autonomie de 450 km, dans le meilleur cas de figure. Deux options de motorisation seront proposées. A l'époque de la présentation de ID Roomzz à Shanghai, la version haut de gamme disposait de deux moteurs (un sur chaque essieu) produisant un total de 306 ch. Cette paire entrainerait l'ID 6 X à 100 km/h en 6,6 secondes. Des possibilités de recharge rapide permettront de récupérer 80% de la capacité des accus en un peu plus de trente minutes.