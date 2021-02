Connu pour sa gamme de motos à caractère très sportif, la firme italienne Ducati développe sa présence dans le segment des engins de mobilité individuelle électrique.

On connaissait déjà les vélos et vélos électriques Ducati, mais depuis peu la firme de Borgo Panigale (Bologne, Emilie-Romagne) exploite le créneau des trottinettes électriques, un secteur encore en plein développement au vu de la multiplication des pistes cyclables (à Bruxelles, notamment) sur lesquelles leur usage est autorisé, et du développement des limitations à 30 km/h. Un marché également dominé par une offre abondante de diverses start-ups qui répandent ces produits sous divers noms. Dès lors, pour une marque bien établie, un nom connu et prestigieux peut faire la différence, commercialement, c'est en tout cas le point de vue de Ducati, une enseigne jouissant d'un pouvoir de séduction mondial colporté par ses motos routières performantes, mais aussi ses succès en compétition au plus haut niveau (MotoGP). Le design de ses trottinettes est assuré par Italdesign, autre grand nom dans le domaine du design auto et moto.

Moteur de 350 W

Le dernier modèle en date (PRO-I EVO) développe 350 W et rend cette trottinette plus réactive au démarrage et plus efficace dans les montées. Sa sttucture voulue légère (en alliage de magnésium) mais très solide, est prévue pour affronter les mauvais traitements urbains (chocs, bosses, bordures). Le modèle PRO c'est aussi un look et des détails directement inspiré de l'univers des motos Ducati. C'est aussi le cas de l'équipement avec un écran couleurs LCD de 3,5'' pour garder un oeil sur la vitesse et l'état de la batterie de 280 kWh qui promet une autonomie de 25-30 km.

Poignées Ducati, écran LCD couleurs, finition irréprochable, cette trottinette se démarque de l'offre abondante de ce type d'engin. © GF

La platine sur laquelle reposent les pieds est marquée d'un grand logo Ducati. Pour assurer un maximum de sécurité, Ducati l'a équipée d'un double freinage: électrique sur la roue avant et mécanique (par disque) sur la roue arrière. Pour l'utilisation dans l'obscurité, un puissant éclairage par diodes rend l"utilisateur bien visible dans le trafic. Le prix d'une trottinette Ducati est heureusement bien loin de ceux de la grille tarifaire des motos de la marque. Comptez de 300 à 900 euros en fonction de la puissance et du modèle. Le modèle illustré vaut environ 550 euros. Les produits sont vendus chez certains concessionnaires motos Ducati.

