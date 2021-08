Ford va reconstruire son site de production de Niehl (Cologne) en vue de la production d'un futur véhicule électrique de grande série. Les travaux devraient être terminés en 2023.

Ford construit des voitures à Cologne, à deux pas de nos frontières, depuis 1931. Ce site de production s'apprête à subir une transformation radicale puisque Ford veut en faire un Electrification Center. L'opération n'est pas une mince affaire puisque cette usine s'inscrit dans un bâti très dense et qu'il s'agira pour les architectes et ouvriers d'édifier un nouveau bâtiment de 100 m de long, 25 m de large et 26 m de haut. La démolition des bâtiments existants est prévue lors de la fermeture estivale de l'usine et devrait générer quelque 5.000 m3 de débris qui devront être évacués avant la reprise de la production. Le nouveau bâtiment devrait être achevé pour le mois de juillet 2022, l'installation des machines et les derniers aménagements étant prévus dans la foulée. La création de l'Electrification Center de Cologne s'inscrit dans le cadre d'un futur que la marque à l'ovale envisage résolument sous le signe de la propulsion électrique.

