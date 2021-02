Le Raptor, c'est la version "brute" du pick-up Ford F-150. Ce dernier ayant bénéficié d'une remise à niveau l'an dernier, le Raptor suit logiquement le mouvement...

Le Ford F-150 Raptor est un produit typiquement américain. Très répandu aux Etats-Unis et au Canada, il demeure une rareté sur nos routes. Son constructeur vient d'annoncer qu'il avait remis sur le métier la version Raptor, comme il l'a fait auparavant avec le F-150 normal, de manière à encore améliorer les performances tout-terrain de l'engin. Pour ce faire, le Raptor peut compter sur des roues de 37" qui apportent, entre autres avantages, une garde au sol plus généreuse et améliorent l'angle d'attaque comme l'angle de fuite, paramètres déterminants lorsqu'il s'agit d'évoluer sur des terrains difficiles. L'espace disponible au niveau des passages de roue a été augmenté ce qui a permis de monter des suspensions à plus long débattement utilisant des amortisseurs Fox Racing à réglage électronique.

Le F-150 Raptor bénéficie par ailleurs de protections de soubassement supplémentaires. Sous le capot, la mécanique reste à peu près inchangée. On trouve toujours un V6 turbo essence Ecoboost de 3,5 litres associé à une boîte de vitesses automatique à 10 rapports qui envoie le couple moteur vers les 4 roues. Le F-150 Raptor de la génération précédente délivrait 450 ch. Comme le moteur du nouveau modèle a été revu, il y a gros à parier que le V6 dispense encore quelques chevaux de plus... Côté équipement, enfin, on note l'arrivée de l'infodivertissement Sync4 et d'éléments de sécurité comme une caméra 360°. Le nouveau pick-up F-150 Raptor arrivera cet été chez les distributeurs Ford US. Quant à la version R, encore plus extrême, il ne faut pas l'attendre avant 2022.

Le Ford F-150 Raptor est un produit typiquement américain. Très répandu aux Etats-Unis et au Canada, il demeure une rareté sur nos routes. Son constructeur vient d'annoncer qu'il avait remis sur le métier la version Raptor, comme il l'a fait auparavant avec le F-150 normal, de manière à encore améliorer les performances tout-terrain de l'engin. Pour ce faire, le Raptor peut compter sur des roues de 37" qui apportent, entre autres avantages, une garde au sol plus généreuse et améliorent l'angle d'attaque comme l'angle de fuite, paramètres déterminants lorsqu'il s'agit d'évoluer sur des terrains difficiles. L'espace disponible au niveau des passages de roue a été augmenté ce qui a permis de monter des suspensions à plus long débattement utilisant des amortisseurs Fox Racing à réglage électronique. Le F-150 Raptor bénéficie par ailleurs de protections de soubassement supplémentaires. Sous le capot, la mécanique reste à peu près inchangée. On trouve toujours un V6 turbo essence Ecoboost de 3,5 litres associé à une boîte de vitesses automatique à 10 rapports qui envoie le couple moteur vers les 4 roues. Le F-150 Raptor de la génération précédente délivrait 450 ch. Comme le moteur du nouveau modèle a été revu, il y a gros à parier que le V6 dispense encore quelques chevaux de plus... Côté équipement, enfin, on note l'arrivée de l'infodivertissement Sync4 et d'éléments de sécurité comme une caméra 360°. Le nouveau pick-up F-150 Raptor arrivera cet été chez les distributeurs Ford US. Quant à la version R, encore plus extrême, il ne faut pas l'attendre avant 2022.