Avec le concours du Ford Lommel Proving Ground, Ford Belgique a réalisé une première en matière de formation à la conduite: un programme réservé aux seniors. Aux dires des participants, l'initiative a été un véritable succès.

A l'image du programme mondial Ford Driving Skills for Life, réservé? aux jeunes conducteurs, Ford Belgique et le Ford Lommel Proving Ground ont organise? le vendredi 8 octobre deux sessions de formation a? la conduite d'une demi-journée réservées aux plus de 65 ans. La population cible, les seniors de Lommel et des alentours, a été? invitée a? s'inscrire grâce a? la collaboration efficace de la ville de Lommel.

Quelques heures seulement après la publication et la communication de l'invitation, le Safe Drive Training for 65+ comptait près de trois fois plus de candidats que de places disponibles. Ford Belgique a alors opéré? une sélection sur base de l'âge, du sexe, de l'origine géographique et de la motivation des candidats pour attribuer de manière représentative les 48 places disponibles. Au jour dit, 47 des 48 inscrits se sont présentés et ont découvert l'infrastructure et les activités qui occupent le Ford Lommel Proving Ground, avant de bénéficier du savoir-faire et de l'expérience des instructeurs et ingénieurs. Chaque demi-journée de formation était composée de 4 ateliers aux thématiques variées, auxquels les seniors participaient par groupes de 6: Car Control, avec simulation de conditions délicates grâce aux Skid Cars permettant de reproduire survirage et sous-virage; Freinage d'urgence avec manoeuvre d'évitement; lutte contre la distraction; informations portant sur les plus récentes assistances a? la conduite, avec expérimentation du freinage automatique d'urgence, de l'assistant de parking, du Wrong Lane Assist au volant de la Mustang Mach-E 100 % électrique.

Des activités annexes, tel qu'un dispositif permettant de mesurer les reflexes et la vision périphériques, le port de lunettes simulant la conduite sous influence, et un atelier destine? a? expliquer le fonctionnement des systèmes ABS et ESP contribuaient a? une approche plus globale de la conduite automobile. Vu le succès rencontré par cette initiative, Ford espère pouvoir la répéter à l'avenir.

