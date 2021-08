Ford renforce l'attrait de sa gamme de camping-cars à succès Transit Custom Nugget avec l'arrivée d'un nouveau modèle Trail, destine aux clients désireux de sortir des itinéraires battus et rebattus...

Les nouveaux Nugget Trail de Ford sont destinés aux camping-caristes à l'esprit aventureux. Ils possèdent un look élégant, de meilleurs aménagement et design intérieurs, ainsi que des capacités accrues hors des sentiers battus, grâce notamment à la présence de série d'un authentique différentiel à glissement limité mécanique, pour améliorer la motricité sur sol naturel.

Au plan mécanique, le Nugget Trail dispose du moteur diesel Ford 2.0 Ecoblue, associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Le nouveau modèle sera proposé en versions Nugget et Nugget Plus à empattement long, toutes équipées de série d'un toit relevable automatique.

A l'intérieur, le véhicule se distingue par sa banquette arrière chauffante, une première dans la catégorie, qui se déploie en lit double pour camper en tout confort durant l'hiver. Le Trail fait actuellement ses débuts publics au Caravan Salon 2021 de Düsseldorf, qui se tient jusqu'au 5 septembre. Pour 2022, Ford a triplé la production du Nugget auprès du spécialiste des camping- cars, Westfalia, afin de répondre aà la demande de ce véhicule très prisé sur un marché en forte croissance. Le Nugget Trail sera disponibleà la commande chez les concessionnaires Ford en Europe dans le courant de l'année.

Les nouveaux Nugget Trail de Ford sont destinés aux camping-caristes à l'esprit aventureux. Ils possèdent un look élégant, de meilleurs aménagement et design intérieurs, ainsi que des capacités accrues hors des sentiers battus, grâce notamment à la présence de série d'un authentique différentiel à glissement limité mécanique, pour améliorer la motricité sur sol naturel. Au plan mécanique, le Nugget Trail dispose du moteur diesel Ford 2.0 Ecoblue, associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Le nouveau modèle sera proposé en versions Nugget et Nugget Plus à empattement long, toutes équipées de série d'un toit relevable automatique. A l'intérieur, le véhicule se distingue par sa banquette arrière chauffante, une première dans la catégorie, qui se déploie en lit double pour camper en tout confort durant l'hiver. Le Trail fait actuellement ses débuts publics au Caravan Salon 2021 de Düsseldorf, qui se tient jusqu'au 5 septembre. Pour 2022, Ford a triplé la production du Nugget auprès du spécialiste des camping- cars, Westfalia, afin de répondre aà la demande de ce véhicule très prisé sur un marché en forte croissance. Le Nugget Trail sera disponibleà la commande chez les concessionnaires Ford en Europe dans le courant de l'année.