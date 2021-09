Ford vient de remanier sa Fiesta, et lui offre un nouveau style plus affirmé, un pack technologique amélioré et de motorisations à hybridation légère sophistiquées.

La Fiesta restylée revendique une présence plus affirmée sur la route et une différenciation plus marquée entre les diverses versions de la gamme. Les modèles Connected, Titanium, ST-Line et Active bénéficient d'éléments stylistiques uniques ainsi que d'une gamme étendue de teintes extérieures, de styles de jantes et de finitions intérieures. La famille Fiesta s'enrichit également de nouveaux packs Vignale qui renforcent les personnalités des versions Titanium, ST-Line et Active Les technologies de dernière génération permettent à la Fiesta d'être mieux équipée.

C'est ainsi que les phares à LED apparaissent pour la première fois sur toutes les Fiesta, avec la technologie LED Matrix qui inclut les feux de route anti-éblouissement et qui adapte le faisceau des phares pour une meilleure visibilité dans des conditions difficiles. A l'intérieur, le modèle inaugure un combiné numérique de 12,3"qui permet aux conducteurs de rester mieux informés pour des trajets plus sereins. Les systèmes "informations locales sur les dangers" et l'alerte de sens interdit (Wrong Way Alert) équipent désormais la Fiesta, en plus des nombreuses aides à la conduite à la conduite déjà connues. Au plan mécanique, les groupes motopropulseurs électrifiés permettent de réduire la consommation et les émissions de CO2. La technologie hybride légère Ford EcoBoost Hybrid 48 Volt optimise l'efficience énergétique tout en améliorant la dynamique de conduite de la Fiesta avec de meilleures accélérations.

Cette technologie fonctionne de concert avec la boîte automatique à 7 rapports Powershift de Ford proposée en option. Ford a également dévoilé la nouvelle Fiesta ST développée par Ford Performance. Cette version "hot" de la petite Ford reçoit de nouveaux phares à LED Matrix, de nouveaux sièges Performance développés en interne, des détails stylistiques sportifs, dont une nouvelle calandre Chrystaline Grey et une étonnante teinte extérieure Mean Green (en option), ainsi qu'un couple maximal augmenté de 10 % et qui culmine désormais à 320 Nm.

La Fiesta restylée revendique une présence plus affirmée sur la route et une différenciation plus marquée entre les diverses versions de la gamme. Les modèles Connected, Titanium, ST-Line et Active bénéficient d'éléments stylistiques uniques ainsi que d'une gamme étendue de teintes extérieures, de styles de jantes et de finitions intérieures. La famille Fiesta s'enrichit également de nouveaux packs Vignale qui renforcent les personnalités des versions Titanium, ST-Line et Active Les technologies de dernière génération permettent à la Fiesta d'être mieux équipée. C'est ainsi que les phares à LED apparaissent pour la première fois sur toutes les Fiesta, avec la technologie LED Matrix qui inclut les feux de route anti-éblouissement et qui adapte le faisceau des phares pour une meilleure visibilité dans des conditions difficiles. A l'intérieur, le modèle inaugure un combiné numérique de 12,3"qui permet aux conducteurs de rester mieux informés pour des trajets plus sereins. Les systèmes "informations locales sur les dangers" et l'alerte de sens interdit (Wrong Way Alert) équipent désormais la Fiesta, en plus des nombreuses aides à la conduite à la conduite déjà connues. Au plan mécanique, les groupes motopropulseurs électrifiés permettent de réduire la consommation et les émissions de CO2. La technologie hybride légère Ford EcoBoost Hybrid 48 Volt optimise l'efficience énergétique tout en améliorant la dynamique de conduite de la Fiesta avec de meilleures accélérations. Cette technologie fonctionne de concert avec la boîte automatique à 7 rapports Powershift de Ford proposée en option. Ford a également dévoilé la nouvelle Fiesta ST développée par Ford Performance. Cette version "hot" de la petite Ford reçoit de nouveaux phares à LED Matrix, de nouveaux sièges Performance développés en interne, des détails stylistiques sportifs, dont une nouvelle calandre Chrystaline Grey et une étonnante teinte extérieure Mean Green (en option), ainsi qu'un couple maximal augmenté de 10 % et qui culmine désormais à 320 Nm.