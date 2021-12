La marque italienne du Groupe Stellantis fait revivre le nom Ulysse (porté de 1994 à 2002 par un monovolume familial) grâce aux accords d'échange entre Fiat et PSA. Le Ulysse sera aussi décliné en version utilitaire, baptisée Scudo.

Les deux "nouveautés" sont basées sur la plateforme EMP2, celle des Peugeot Expert et Traveller, Citroën Jumpy et SpaceTourer, ainsi que les Opel Vivaro et Zafira Life. Comme leurs cousins, les Ulysse et Scudo seront disponibles avec un moteur thermique (dans ce cas, exclusivement en Diesel) ou électrique (un bloc déjà bien connu sur de nombreux modèles électriques PSA, développant 136 ch). Une vaste gamme de versions utilitaires sera disponible, avec notamment trois longueurs : Van, Combi, et Plancher Cabine. Pour le Ulysse à vocation familiale (ou transport de personnes, type Taxi ou navette VIP), les configuration proposeront de 6 à 9 places. Les commandes du Fiat Professional Scudo seront ouvertes dans les principaux marchés européens entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine, tandis que le Fiat Ulysse sera disponible au premier trimestre 2022. Tous les détails et tarifs prochainement.

Les deux "nouveautés" sont basées sur la plateforme EMP2, celle des Peugeot Expert et Traveller, Citroën Jumpy et SpaceTourer, ainsi que les Opel Vivaro et Zafira Life. Comme leurs cousins, les Ulysse et Scudo seront disponibles avec un moteur thermique (dans ce cas, exclusivement en Diesel) ou électrique (un bloc déjà bien connu sur de nombreux modèles électriques PSA, développant 136 ch). Une vaste gamme de versions utilitaires sera disponible, avec notamment trois longueurs : Van, Combi, et Plancher Cabine. Pour le Ulysse à vocation familiale (ou transport de personnes, type Taxi ou navette VIP), les configuration proposeront de 6 à 9 places. Les commandes du Fiat Professional Scudo seront ouvertes dans les principaux marchés européens entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine, tandis que le Fiat Ulysse sera disponible au premier trimestre 2022. Tous les détails et tarifs prochainement.