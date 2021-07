La nouvelle variante Yachting de la 500X inaugure la présence d'un large toit Open air sur la modèle, un peu dans l'esprit de la toile coulissante des Fiat 500 et 500e. Une version originale qui fleure bon les vacances.

Dans un esprit très "Dolce vita" sur lequel la marque italienne surfe depuis toujours, la 500X Yachting est une nouvelle version dont le nom témoigne de son inspiration des bords de mer luxueux. Cette nouvelle carrosserie Yachting vient en complément des versions Cross et Sport, et se veut une sorte d'hommage évocateur du Yacht Club Capri. La vidéo promotionnelle "Welcome back dolce vita" a d'ailleurs été tournée dans la célèbre cité balnéaire.

Si on est encore loin des sensations d'un vrai cabriolet, l'ambiance "vacances" monte d'un très gros cran grâce au toit souple coulissant et au thème marin de la décoration intérieure. © GF

En quelques secondes et d'une simple pression sur un bouton, la capote électrique de la nouvelle série invite le ciel à bord. Dans sa version de lancement baptisée "Yacht Club Capri", la voiture est livrée en coloris "Blu Venezia" avec capote bleue également, tandis que les coques de rétroviseurs sont en chrome brossé, tout comme les poignées de porte. Une ligne bleue et ivoire souligne le profil de la voiture. Les jantes en alliage léger de 18 pouces avec des éléments de design bleu marine sont également nouvelles et exclusives à cette version. La 500X gagne en élégance à l'intérieur avec des sièges blancs rehaussés de broderies 500 bordées de bleu, des seuils de porte en aluminium avec logo "Yachting" et un tableau de bord style acajou, en référence aux célèbres bateaux Riva.

La version Yachting est aussi appliquée à la petite 500C. © GF

La 500X n'est pas seule puisque la 500 normale (la petite citadine en version thermique) a aussi droit à sa version "Yacht Club Capri", reprenant le même code couleur et le grand toit en toile. Les nouvelles 500 et 500X Yachting seront disponible à partir de septembre en Belgique et au Luxembourg.

