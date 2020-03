La Fiat 500 est presque intemporelle. Mais pas conservatrice pour autant... Certes, le modèle actuel, lancé il y a près de 13 ans, ne prend pas le risque de changer sa robe qui plaît tant. Mais elle s'adapte à son temps en s'offrant un propulseur à "hybridation légère".

L'ensemble comprend un petit tricylindre à essence, associé à un alterno-démarreur capable de transformer l'énergie dissipée à la décélération en électricité, afin de donner un coup de fouet au moteur thermique à l'accélération. La technique permet donc à la fois d'économiser de l'essence et d'augmenter (légèrement) le couple du moteur. De fait, ce dernier se montre souple à bas régime. Et il ne vibre pas. Cette 500 Hybrid est donc très agréable à mener en ville, d'autant que sa taille de guêpe lui permet de se faufiler dans le trafic. Sur les grands axes, par contre, le moteur manque d'allonge. On déplore aussi une direction trop légère et une suspension sautillante. Côté consommation, un trajet urbain mené nerveusement s'est soldé par une moyenne de 6,8 l/100 km. L'appétit est nettement plus réduit sur des parcours mixtes et, dans tous les cas, ce nouveau propulseur consomme moins que l'ancien bicylindre TwinAir turbo, connu pour son gros appétit. Dommage qu'il ne puisse pas être associé à une boîte automatique. Pour cela, il faut se tourner vers l'ancien 1.2 litre sans hybridation. Quant à l'habitacle, il se tapisse toujours de plastiques durs peu valorisants et les places arrière sont étriquées. Mais la planche de bord est stylée et peut se compléter d'un système multimédia connecté avec écran tactile intégré. Bien qu'assez âgée, la 500 reste toujours aussi craquante et plus moderne que jamais. En Belgique, c'est d'ailleurs toujours l'un des modèles les plus vendus de son segment. Le nouveau moteur hybride devrait entretenir ce succès, même si on attend aussi cette année une nouvelle 500 à moteur totalement électrique... Par Olivier Maloteaux.