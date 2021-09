Tous les véhicules électriques doivent être équipés d'un système d'avertissement acoustique pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, selon une décision de l'UE prise en 2019.

L'Acoustic Vehicle System (AVAS) garantit que les voitures électriques produisent un son compris entre 56 et 75 décibels à une vitesse inférieure à 20 km/h À des vitesses plus élevées, la règle ne s'applique pas, car une voiture électrique "silencieuse" produira de toute façon suffisamment de bruit (des pneus ou du vent) pour avertir les passants.

Selon l'Union européenne, l'AVAS doit être facilement reconnaissable et utiliser des fréquences que les personnes âgées peuvent également bien percevoir. Il est notamment question de trouver la bonne hauteur et la bonne intensité. La recherche du bon son va assez loin : des constructeurs comme Tesla engagent même des DJ et des compositeurs pour créer le son "idéal" de leurs voitures électriques.

Vous ne trouverez toutefois pas de hit-parade de l'AVAS d'ici peu. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne pourront jamais égaler le son d'un moteur à essence 12 cylindres, et encore moins le faire oublier.

