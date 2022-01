Si vous êtes un particulier et que vous faites installer une borne de recharge à votre domicile, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt depuis le 1er septembre 2021.

Jusqu'à la fin de 2022, vous recevrez une allocation de 45 % des coûts, avec un maximum de 675 euros. En 2023, ce pourcentage tombe à 30 pour cent et en 2024 (jusqu'au 31 août) à 15 pour cent. La condition pour bénéficier de cet avantage est que la borne de recharge soit un point intelligent alimenté par de l'électricité 100 % verte. Vous devez donc soit choisir un fournisseur vert, soit utiliser vos propres panneaux solaires.

Les entreprises qui installent une borne de recharge et la rendent accessible au public bénéficieront d'un avantage fiscal sous la forme d'une augmentation de la déduction pour investissement. Le taux de déduction est de 200 % pour les investissements réalisés entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022 et de 150 % si l'infrastructure est installée entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2024.

La borne de recharge de l'entreprise doit pouvoir être contrôlée de manière intelligente en termes de temps et de capacité de charge et doit pouvoir être gérée par un tiers. La borne de recharge de l'entreprise doit disposer de possibilités de connexion externe pour les clients (par exemple, via des cartes de recharge).

