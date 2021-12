Partir aux sports d'hiver avec une voiture électrique ? Mieux vaut s'équiper de pneus d'hiver. Mais vous découvrirez vite qu'il n'existe pas (pour l'instant) de pneus d'hiver spécifiques pour les véhicules électriques.

Ne vous inquiétez pas : un jeu de pneus toutes saisons vous permettra de partir en toute sécurité. Per de Vries, président de Pneuband Belgique, explique : "Le pneu toutes saisons montre ce dont les fabricants sont technologiquement capables. Ce n'est pas que les pneus toutes saisons soient aussi performants que les pneus hiver dans les conditions hivernales des Alpes ou des Dolomites, mais ils sont suffisants pour passer l'hiver dans des conditions normales. Ils portent le symbole d'une montagne avec trois pics et un flocon de neige et sont donc officiellement certifiés pour une utilisation dans des conditions hivernales."

Les pneus toutes saisons ne sont pas plus chers que les pneus hiver. Cela en fait une bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas dépenser plus d'argent pour des pneus hiver et qui veulent conduire toute l'année avec le même jeu de pneus, selon Per de Vries. Les fabricants de pneus investissent constamment dans des applications qui rendront les pneus toutes saisons encore plus efficaces en hiver comme en été.

Ne vous inquiétez pas : un jeu de pneus toutes saisons vous permettra de partir en toute sécurité. Per de Vries, président de Pneuband Belgique, explique : "Le pneu toutes saisons montre ce dont les fabricants sont technologiquement capables. Ce n'est pas que les pneus toutes saisons soient aussi performants que les pneus hiver dans les conditions hivernales des Alpes ou des Dolomites, mais ils sont suffisants pour passer l'hiver dans des conditions normales. Ils portent le symbole d'une montagne avec trois pics et un flocon de neige et sont donc officiellement certifiés pour une utilisation dans des conditions hivernales."Les pneus toutes saisons ne sont pas plus chers que les pneus hiver. Cela en fait une bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas dépenser plus d'argent pour des pneus hiver et qui veulent conduire toute l'année avec le même jeu de pneus, selon Per de Vries. Les fabricants de pneus investissent constamment dans des applications qui rendront les pneus toutes saisons encore plus efficaces en hiver comme en été.