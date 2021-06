Everrati Automotive Limited est une entreprise anglaise spécialisée dans la transformation d'icônes de l'automobile en véhicules électriques. Les Porsche constituent une majeure partie de ses affaires.

Everrati Automotive Limited a été fondée en 2019 initialement sous le nom de Ionic cars par l'entrepreneur Justin Lunny et le spécialiste automobile Nick Williams. Tous deux passionnés de voitures depuis leur plus jeune âge, ils sont devenus de plus en plus conscients de l'impact des moteurs à combustion sur l'environnement et du besoin de trouver "autre chose" pour les voitures sportives. Le premier projet entrepris était une Mercedes-Benz SL Pagode. Aujourd'hui, EverratiTM continue de proposer cette Mercedes-Benz, mais aussi d'autres, comme la Porsche 911 (964) Coupe et Targa, une 911 (964) Gulf Signature Edition et un Land Rover Series IIA EverratiTM conçoit, développe et construit ses voitures dans son site de Upper Heyford, Oxfordshire.

Carrosserie large

Sa dernière création sera officiellement présentée à Londres la semaine prochaine : la 911 "Signature" à carrosserie large. Ce bolide silencieux est basé sur une 911 de la génération 964 de 1991. Outre l'adaptation du moteur et de ses périphériques électriques, la voiture est entièrement restaurée et élargie avec des éléments de carrosserie en fibre de carbone.

La nouveauté tient dans l'adaption d'un kit d'ailes larges. Plus spectaculaire. © gf

Le moteur développe 500 ch et 500 Nm, un niveau de puissance qui lui permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en plus ou moins 4 secondes. L'objectif est évidemment de rester à de tels niveaux de performances pour contenter la clientèle habituée aux plus puissants moteurs thermiques de la production automobile. Ce moteur est couplé à une batterie d'une capacité de 53 kWh, de quoi promettre une autonomie d'environ 200 km en conduite normale. Une solution idéale aux yeux des amateurs, mais peu accessible: comptez 200.000 euros et beaucoup plus selon le degré de finition et les options...

