Si Nissan a été l'un des précurseurs de la voiture électrique avec la Leaf, la marque avait besoin de se relancer avec une gamme plus développée. 2022 est l'année de l'électrification de modèles existants et de nouveaux modèles 100 % électriques.

Dans la stratégie électrique de Nissan, le crossover Ariya endosse le rôle de porte-drapeau. © GF

Et pour ce faire, Nissan profite des efforts collectifs de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Tout d'abord, du cté des nouveaux modèles hybrides, le crossover compact Juke reprend le système hybride non rechargeable du Renault Captur, c'est-à-dire un moteur essence (d'origine Nissan) de 1.6 l développant 94 ch associé à un moteur électrique de 49 ch. Ensuite le nouveau Qashqai E-Power utilise quand à lui une solution "maison" entièrement développée par Nissan. Dans son cas, un moteur 100 % électrique alimente les roues pour une accélération instantanée et linéaire, tandis qu'un innovant moteur thermique, dans un rle de générateur permanent, recharge la batterie qui alimente le moteur électrique. Enfin, d'un gabarit supérieur au Qashqai, le nouveau X-Trail, qui arrivera cet été, disposera également de cette motorisation e-power.

Les purs électriques

Du côté des modèles 100 % électriques, la Leaf vient de profiter d'un petit facelift pour poursuivre une carrière riche de plus de 577.000 unités vendues à travers le monde. Cela dit, la grande et principale offensive de Nissan sur le marché de l'électrique concerne le SUV Ariya. Premier crossover coupé 100 % électrique de la marque et premier à utiliser la plateforme CMF-EV partagée avec Renault, l'Ariya promet l'un des habitacles les plus spacieux du segment. Grâce à ses deux moteurs électriques, il annonce aussi un dynamisme élevé. Enfin, membre de la nouvelle génération d'utilitaires compacts 100 % électriques de Nissan, le tout nouveau Townstar est le jumeau du Renault Kangoo. Il est optimisé pour répondre aux besoins de la clientèle professionnelles. Son moteur 100% électrique offrirait une autonomie de 300 km (cycle mixte WLTP).

