Très en vogue depuis très longtemps dans le domaine automobile, Ducati annonce la création de Ducati Unica, un principe de personnalisation poussée "départ usine".

Chaque client peut donc concevoir et construire sa propre moto exclusive et unique grâce à Ducati Unica. Ils ont ainsi l'occasion de collaborer directement avec des designers et des techniciens de l'usine italienne. Ces derniers les aiguilleront et affineront leurs désirs.

Les modèles d'entrée de gamme Scrambler sont aussi concernés par le programme Unica. © GF

Dans le respect

Lors de visites périodiques, ils pourront suivre l'évolution de leurs motos en définissant chaque détail : matériaux précieux, finitions dédiées, couleurs spéciales et accessoires Ducati Performance. Le tout dans le respect des critères stylistiques qui identifient une vraie Ducati, ce qui signifie aussi que les délires et extravagances seront poliment refusés. Chaque étape de la création de la moto sera documentée, des premières esquisses à la cérémonie de livraison. Andrea Ferraresi, Directeur du Centro Stile Ducati : "Le design est un élément distinctif des motos Ducati. Mais les Ducatistes les plus fanatiques en veulent toujours plus, et trouvent parfois leur bonheur chez des préparateurs extérieurs. Ici, avec Ducati Unica, nous leur proposont le savoir-faire incomparable de nos artisans et ingénieurs, de l'excellence 100% Made in Italy."

Production limitée

Chaque Ducati Unica est livrée à son propriétaire accompagnée d'un certificat d'unicité, qui atteste de son originalité et garantit sa non-reproduction. Il va sans dire que ce service s'adresse à une catégorie aisée, prêt à payer jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros l'objet de leur rêve sur deux roues. Le niveau que la marque de Bologne se promet d'atteindre n'est pas compatible avec une production de grande série, l'entreprise ne pourra donc accepter qu'un nombre extrêmement limité de demandes chaque année, et seulement celles considérées comme conformes aux valeurs de la marque. Les concessionnaires Ducati font partie intégrante du projet. En les contactant, les intéressés obtiendront les informations nécessaires pour accéder au programme, qui est étendu au monde entier et applicable à la gamme Ducati et Scrambler Ducati.

