La marque de luxe (plutôt du premium) du groupe Stellantis présente un nouveau concept purement sportif qui n'est autre qu'une Formula E carénée comme un (joli) coupé de grand tourisme long de 4,70 m.

Si l'engin était produit (ce ne sera pas le cas) il s'agirait du bolide de série le plus puissant jamais construit par une marque française. Il s'agirait aussi d'une concurrente aux hypercars les plus pointus du segment, comme Rimac ou Koenigsegg. Les responsables de DS précisent toutefois qu'une sortie grandeur nature sera prochainement organisée, avec les pilotes officiels du Team de course pour le conduire.

815 ch

Si vous ressentez un air de déjà de déjà-vu en admirant les photos de ce concept, rien de plus logique. L'engin reprend les lignes et les proportions du proto DS e-Tense Concept de 2016, mais modernisées à la sauce 2022, notamment au niveau de l'éclairage pourvu d'animations lumineuses. L'engin est élégant (la carrosserie est en carbone) et surtout très puissant, puisque ses dessous sont ceux de la Formula E engagée par la marque. Ses deux moteurs électriques produisent 815 ch au total, et un couple astronomique de 8000 Nm. Forcément, les accélérations sont surpuissantes : 2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Les diodes génèrent des animations lumineuses, selon les phases d'utilisation. © GF

DS n'en dit pas beaucoup plus, notamment en ce qui concerne la batterie, mais il serait question d'une dalle encapsulée dans un carter en carbone et d'une "chimie innovante". Plus intéressant, l'engin serait doté d'un système de récupération de l'énergie (ors des freinages) d'une capacité de 600 kW. En pratique, cela signifie que la DS e-Tense Performance pourrait se passer de freins conventionnels (disques, étriers, plaquettes) mais ce n'est pas le cas, pour d'évidentes questions de sécurité. L'engin sera présenté au public à l'occasion du prochain Mondial de l'automobile de Paris.

