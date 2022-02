Chez Volkswagen aussi, les berlines classiques doivent faire place aux SUV. Après une carrière de près de 50 ans, cela signifie la fin d'une icône : adieu la berline Passat.

La VW Passat a été lancée en 1973. Au départ, il s'agissait d'un clone de l'Audi 80, mais au fil des ans, ce modèle est devenu un pilier de la gamme Volkswagen, tant la quatre portes avec coffre que le break qui avait gagné en popularité ces dernières décennies. Mais aujourd'hui, c'est définitivement terminé pour la berline, dont la production a été arrêtée et les derniers exemplaires livrés.

La raison de cette suppression est l'évolution de la demande du marché, qui se concentre davantage sur les SUV, les crossovers et les breaks. Cette dernière version de la Passat continuera d'exister et aura même droit à une nouvelle génération l'année prochaine. La même tendance se retrouve chez les autres marques, qui éliminent une à une les berlines classiques de leur gamme. La Citroën C5, la Ford Mondeo et l'Opel Insignia, entre autres, ont également subi le même sort.

Le vide potentiel laissé par la berline Passat dans la gamme de VW pourrait être comblé par l'Artheon, de rang supérieur, et la nouvelle ID Aero B, une cinq portes liftback 100% électrique attendue pour 2023.

