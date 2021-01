Ford a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle variante exclusive du pick-up Ranger. Développé en partenariat avec le spécialiste du design automobile MS-RT, il combine un design impressionnant, inspiré du sport automobile, à des spécifications haut de gamme et des détails uniques travaillés à la main.

Le nouveau Ranger MS-RT se veut une version haut de gamme et urbaine du pick-up le plus vendu en Europe. Il trône au sommet de la gamme Ranger, aux côtés du Ford Ranger Raptor inspiré des courses de désert. L'extérieur unique du Ranger MS-RT se caractérise par une face avant travaillée à la main et dotée d'une calandre en fibre de carbone à structure nid d'abeille et de phares antibrouillard intégrés. Son caractère sportif est souligné par des jantes en alliage OZ Racing de 20", des passages de roue élargis et des jupes latérales sculptées.

L'habitacle du Ranger MS-RT a droit à un garnissage cuir haut de gamme avec surpiqûres orange contrastées. Doté de la boîte automatique à 10 rapports de la Ford Mustang, le groupe motopropulseur développe 213 ch et 500 Nm de couple pour transporter des charges utiles allant jusqu'à 1.098 kg et tracter jusqu'à 3.500 kilos. Le système de traction intégrale sélectionnable du Ranger est conservé pour une motricité tout-terrain optimale, tandis qu'une Soundbox pilotée par l'application Maxhaust est disponible en option chez le concessionnaire pour les clients désirant un véhicule à la sonorité sportive.

Ce Ranger MS-RT sera disponible chez les concessionnaires Ford de certains marchés européens, dont le nôtre, à partir de l'été 2021.

