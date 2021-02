2021 est une année spéciale pour Jeep : la marque célèbre cette année son 80e anniversaire. De nombreuses évolutions ont jalonné l'histoire du constructeur depuis la Willys de 1941, mais l'attachement aux véhicules de loisirs authentiques et polyvalents est resté intact.

Quand on pense à la Jeep Willys MB de 1941, mais aussi à l'icônique Wrangler, on se plonge invariablement dans des images de chemins les plus rudes de la planète, de 4x4 purs de durs participant aux expéditions les plus exigeantes. Mais l'innovation constante a fait évoluer Jeep vers de nouveaux horizons, plus civilisés, en introduisant le confort, la maniabilité et la connectivité dans l'ADN de la marque qui vient d'entamer un nouveau et important chapitre de son histoire avec l'électrification des Renegade et Compass 4Xe, présentés en 2020. Ces pionniers seront bientôt rejoints par le Wrangler 4xe plug-in hybrid (PHEV) - le plus moderne et le plus compétent de toute l'histoire du modèle.

Quatre modèles 80th

Pour marquer le coup, des séries spéciales 80th Anniversary sont prévues pour les Renegade, Compass, mais aussi Wrangler et Gladiator. Ils partagent tous un look spécifique : des badges "80th Anniversary" reprenant la forme de la mythique Willys, des teintes spécifiques, comme un vert mat s'inspirant des origines militaires, mais également des sièges revêtus de tissus à motif 'diamant', des inserts décoratifs noir brillant et des jantes en alliage spécifiques.

Un peu partout, des logos font honneur à la Willys de 1941. © GF

Le nouveau contenu technologique comprend des écrans tactiles de 8,4 à 10,1'', une radio DAB et une navigation avec intégration de smartphone et services UconnectTM, un pack LED complet et un nouvel écran d'accueil du système infotainment affichant "Since 1941". Déjà collector.

