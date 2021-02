Après des ventes records en 2020, Bentley a démarré sur les chapeaux de roues depuis le 1er janvier 2021: plus de 20 ventes en seulement un mois et demi de temps. C'est du jamais vu en Belgique! A l'évidence, la crise en atteint certains moins que d'autres...

Dopée par la sortie de la motorisation V8, la Flying Spur reçoit les éloges de sa clientèle et de la presse mondiale qui l'a élue à plusieurs reprises "Meilleure Berline de Luxe au Monde", ce qui démontre que cette voiture positionnée entre l'ancienne Flying Spur et la Mulsanne est sortie au bon moment, offrant ainsi un positionnement unique sur le marché par son design classique, sa qualité, son gabarit, sa technologie et ses prestations hallucinantes: plus de 310 km/h en pointe, 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes....

On peut certes considérer que de telles performances sont aujourd'hui anachroniques pour une voiture destinée à un usage routier mais si l'on regarde les chiffres de vente, force est de constater que la clientèle cible ne s'en soucie guère! Pour développer le Business to Business, Bentley Brussels s'est allié à VDFIN pour offrir un prix de lancement en renting financier à des conditions très attractives. On le voit, Bentley veut aujourd'hui séduire une clientèle beaucoup plus large que celle des milliardaires de la jet-set, des businessmen chinois ou des oligarques du pétrole.

