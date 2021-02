DAL-e est un robot intelligent développé par Hyundai et destiné à s'occuper des clients en visite dans un showroom Hyundai. Dans le monde d'après Covid certains le voient comme une solution pour limiter les contacts humains. Il est surtout question d'assister le personnel humain.

Il est de plus en plus loin le temps où le patron du garage venait vous saluer, entre deux vidanges. Le service en concession se modernise sans cesse, et bientôt des robots pourraient vous y accueillir. C'est le pari de Hyundai avec son DAL-e, un robot équipé d'une technologie d'intelligence artificielle de pointe pour la reconnaissance faciale ainsi que d'un système de communication par le langage très développé. L'objectif est de permettre au DAL-e d'engager une communication fluide et divertissante avec les clients pour les faire patienter avant un rendez-vous, en leur parlant, bien évidemment, de la gamme, des promotions etc... Hyundai Motor Group a annoncé l'inauguration du DAL-e dans un showroom du sud de Séoul. Avec son corps tronqué et humanoïde (1,20 m de haut), "l'engin" se veut accueillant et efficace. Il répond à des questions directes, ou aux commandes tapotées sur son écran tactile intégré. Il peut aussi livrer des vidéos descriptives via l'écran intégré sur son front. En termes de mobilité, le DAL-e peut se déplacer librement et escorter les clients en utilisant ses quatre roues omnidirectionnelles. En outre, il fournit des images et clips plus larges en se connectant sans fil à un grand écran disposé dans le showroom.

DAL-e parle, écoute et retransmet des vidéos, notamment via son écran intégré. © GF

Dans son communiqué officiel, le groupe Hyundai précise que le DAL-e pourra être vu comme un moyen de limiter les contacts humains inutiles et prolongés à des clients qui ne préfèrent pas être assistés par du personnel humain à la lumière des circonstances du Covid-19.Mais il est aussi et surtout question d'aider, justement, ce personnel humain lors des périodes d'affluence en concessions, comme le week-end.

