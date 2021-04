Tesla a franchi une nouvelle étape dans le déploiement de son réseau de Superchargeurs à travers l'Europe avec 6.039 Superchargeurs installés à ce jour, répartis dans 601 stations.

Lorsque la première Model S est arrivée en Europe en 2013, le premier Superchargeur a été installé en Norvège. Au lancement du Model X en 2016, ce nombre est passé à 1.267. Les livraisons européennes de la Model 3 ont commencé en 2019 avec un total de 3.711 Superchargeurs disponibles en Europe. Au cours des deux dernières années, la croissance du réseau s'est accélérée pour atteindre le niveau actuel, qui permet que plus de 2,4 milliards de kilomètres soient parcourus grâce au réseau Superchargeur.

Depuis le lancement européen de la Model 3, les propriétaires de Tesla ont effectué l'équivalent de plus de 3.000 allers-retours vers la lune ou près de 22 allers-retours vers Mars en utilisant le réseau de Superchargeurs européen. Aujourd'hui, des Superchargeurs sont accessibles dans 27 pays d'Europe. Le dernier Superchargeur en date se trouve en Grèce, à Athènes. En Belgique, 173 Superchargeurs sont répartis dans 14 stations à travers le pays.

Lorsque Tesla a ouvert le réseau en 2013, une station Superchargeur offrait en moyenne 7 points de charge. Ces dernières années, ce nombre a augmenté pour répondre aux besoins du nombre croissant de Tesla en circulation.

Aujourd'hui, le plus grand site en Europe est celui de Nebbenes, en Norvège, avec 44 Superchargeurs, suivi de Rygge (42) et Liertoppen (40) toujours en Norvège, ainsi qu'Oberhonnefeld (40) en Allemagne. Au fil du temps, les Superchargeurs sont devenus plus rapides et plus efficaces. La puissance de crête des Superchargeurs V2 a été portée à 150 kW et le pré-chauffage de la batterie en cours de route a été introduit sur les Model S, Model X et Model 3 pour assurer une arrivée sur site de recharge avec un pack de batteries à température optimale, ce qui permet, d'après la marque californienne, de réduire le temps de charge moyen de 25%. Avec l'introduction des Superchargeurs V3 en Europe, des vitesses de charge allant jusqu'à 1.600 km par heure son désormais atteintes...

