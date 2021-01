La première Ducati Monster est apparue voici près de 30 ans et le modèle a depuis longtemps accédé au rang de moto culte. Le 350.000ème exemplaire de la famille de motos la plus vendue de l'histoire Ducati, une Monster 1200 S "Black on Black", a été livrée voici quelques jours.

La Monster a franchi une étape importante de son histoire avec la livraison du 350.000e exemplaire. Il s'agit d'une Monster 1200 S "Black on Black", que le PDG de Ducati, Claudio Domenicali, et le Directeur du Centre de Design Ducati, Andrea Ferraresi, ont remis en personne à son propriétaire Sebastien De Rose qui l'a commandée chez Ducati Milano.

M. De Rose a été invité à l'usine de Borgo Panigale (Bologne) pour l'occasion. La moto a été personnalisée avec une plaque portant le numéro 350.000 et a été livrée au propriétaire accompagnée d'un certificat d'authenticité signé par Claudio Domenicali ainsi que d'un croquis de la Monster signé par le designer Angelo Amato.

La première Monster, une 900 cc, a vu le jour en 1992 lorsque le constructeur italien a eu l'intuition de mettre sur la route une Ducati avec un châssis de Superbike dépouillé de son carénage et de tous les éléments non indispensables. Le 2 décembre dernier, le constructeur de Borgo Panigale a présenté au public la nouvelle génération de sa Monster qui arrivera chez les concessionnaires en avril 2021. Ce sera une moto légère et essentielle, inspirée de la recette originale de 1992, avec un cadre dérivé de la Superbike et un moteur performant, parfait pour la route.

