Les premiers exemplaires du nouveau Qashqai sont arrivés en concession, et 10.000 clients l'ont déjà choisi en Europe, dont plus de 700 en Belgique et au Luxembourg.

La troisième génération du crossover Nissan, dévoilée en février dernier, reste fidèle aux recettes qui ont fait le succès des deux générations précédentes, mais repose désormais sur la toute nouvelle plateforme CMF-C de l'Alliance Renault-Nissan, qui a permis la mise en oeuvre de technologies de pointe. Comme pour celui de ses prédécesseurs, le style du nouveau Nissan Qashqai a été conçu par l'équipe de Nissan Design Europe. Son développement a été dirigé par Nissan Technical Centre Europe, tandis que sa production est assurée, comme depuis 2007, par l'usine Nissan de Sunderland, en Grande-Bretagne. Le nouveau Nissan Qashqai est désormais propulsé exclusivement par des motorisations électrifiées. Au lancement, une motorisation 4-cylindres 1,3 l Mild-Hybrid se décline en deux puissances: 140 ch associé à une transmission manuelle et 158 ch avec une transmission manuelle ou une nouvelle boîte automatique Xtronic. Cette dernière est proposée en version traction ou 4x4. L'année prochaine, la gamme de motorisations du crossover Nissan sera complétée par le système innovant e-Power de Nissan qui se compose d'un moteur électrique de 190 ch / 140 kW, d'une batterie et d'un bloc thermique à compression variable de 154 ch. Il s'agit là d'une solution unique qui, selon le constructeur, "propose l'agrément de conduite des véhicules 100% électriques, mais sans besoin de recharge." Le succès de cette innovation est réel puisque depuis 2016, plus de 500.000 véhicules Nissan e-Power ont déjà été vendus au Japon et en Asie du Sud-Est. En plus des technologies d'aide à la conduite améliorées, tous les occupants profitent d'un espace accru dans l'habitacle et dans le coffre, ainsi que d'un confort optimisé grâce notamment à l'arrivée de sièges à fonction massage, de l'affichage tête haute pour le conducteur, d'un écran tactile performant et d'un affichage numérique TFT configurable pour le conducteur.

La troisième génération du crossover Nissan, dévoilée en février dernier, reste fidèle aux recettes qui ont fait le succès des deux générations précédentes, mais repose désormais sur la toute nouvelle plateforme CMF-C de l'Alliance Renault-Nissan, qui a permis la mise en oeuvre de technologies de pointe. Comme pour celui de ses prédécesseurs, le style du nouveau Nissan Qashqai a été conçu par l'équipe de Nissan Design Europe. Son développement a été dirigé par Nissan Technical Centre Europe, tandis que sa production est assurée, comme depuis 2007, par l'usine Nissan de Sunderland, en Grande-Bretagne. Le nouveau Nissan Qashqai est désormais propulsé exclusivement par des motorisations électrifiées. Au lancement, une motorisation 4-cylindres 1,3 l Mild-Hybrid se décline en deux puissances: 140 ch associé à une transmission manuelle et 158 ch avec une transmission manuelle ou une nouvelle boîte automatique Xtronic. Cette dernière est proposée en version traction ou 4x4. L'année prochaine, la gamme de motorisations du crossover Nissan sera complétée par le système innovant e-Power de Nissan qui se compose d'un moteur électrique de 190 ch / 140 kW, d'une batterie et d'un bloc thermique à compression variable de 154 ch. Il s'agit là d'une solution unique qui, selon le constructeur, "propose l'agrément de conduite des véhicules 100% électriques, mais sans besoin de recharge." Le succès de cette innovation est réel puisque depuis 2016, plus de 500.000 véhicules Nissan e-Power ont déjà été vendus au Japon et en Asie du Sud-Est. En plus des technologies d'aide à la conduite améliorées, tous les occupants profitent d'un espace accru dans l'habitacle et dans le coffre, ainsi que d'un confort optimisé grâce notamment à l'arrivée de sièges à fonction massage, de l'affichage tête haute pour le conducteur, d'un écran tactile performant et d'un affichage numérique TFT configurable pour le conducteur.