Avec la Spring, Dacia inaugure l'électrique low-cost. Livrable dès l'automne, la première voiture électrique de la marque franco-roumaine Dacia pourra être commandée dès le 15 avril au prix de 16.990 euros TVAC. Enfin une électrique à un tarif vraiment abordable...

Fabriquée en Chine, la Dacia Spring est une citadine 5 portes au look de SUV, longue de 3,73 m mais capable d'accueillir 4 adultes. Le coffre de 290 litres (620 litres banquette arrière rabattue) est étonnamment vaste pour une voiture de ce gabarit. Avec son pack de batteries lithium-ion de 27,4 kWh de capacité utile et son moteur de 33 kW (44 ch), la Spring revendique aune autonomie électrique de 235 km WLTP (305 km en WLTP City). La voiture se recharge via un connecteur situé derrière la calandre. L'opération peut se faire sur une simple prise 220 Volt (en moins de 14 heures) mais aussi sur une prise Green'Up (câble Flexicharger), sur une wallbox 7,4 kW (câble spécifique) ou sur une borne DC intégrant le câble de recharge. Le rayon d'action de la Spring n'a rien à voir avec celui d'une Tesla, ni même d'une VW ID.3, mais il est plus que suffisant pour l'utilisation, en ville ou hors agglomération, que font de leur véhicule l'immense majorité des gens qui achètent une citadine de ce genre: conduire les enfants à l'école, faire ses courses au supermarché, se rendre au sport ou à l'académie de musique, et bien sûr effectuer ses trajets domicile/travail. Cette Dacia électrique est proposée en 2 versions: l'une se destine au grand public et l'autre, dénommée Business, aux entreprises et aux sociétés d'autopartage. La première variante se décline en 2 finitions: Comfort et Comfort Plus. La Comfort offre de série la clim' manuelle, la radio DAB+ 2 HP, le Bluetooth, les feux de jour à diodes, des jantes tôle de 14", une sellerie TEP/tissu, un câble de recharge mode 3 type 2 et... la peinture blanche, seule teinte disponible sans supplément de prix! En option, Dacia propose la peinture métallisée (400 euros; choix entre gris, bleu ou rouge), la roue de secours acier (120 euros) et le câble de recharge mode 2 (200 euros). La Comfort Plus ajoute à ce qui précède l'infodivertissement Media Nav avec écran tactile et réplication smartphone, le radar et la caméra de recul, le pack Orange (intérieur et extérieur) et la roue de secours acier. Contre supplément, la Comfort Plus peut recevoir un chargeur DC (courant continu) facturé 250 euros. La Spring grand public peut être précommandée dès le 15 avril 2021 dans le réseau Renault-Dacia. Les premières livraisons devraient intervenir à l'automne.