Dacia fait évoluer en douceur son Duster, histoire de pérenniser le succès commercial de ce SUV qui s'est déjà vendu à plus d'1,9 million d'exemplaires depuis son lancement en 2010.

Commercialisé depuis 2010 au prix (de base...) d'une citadine, le Dacia Duster a bousculé le segment des SUV. Vendu à plus de 1,9 million d'exemplaires, il est le leader européen des ventes à particuliers dans sa catégorie sur le marché des SUV depuis 2019. Dans la continuité des générations précédentes, le Duster année-modèle 2022 s'adresse aussi bien aux clients souhaitant un SUV confortable au design attirant qu'à ceux recherchant un 4X4 polyvalent et robuste, réellement capable d'évoluer hors asphalte. Fidèle à son ADN, le Duster reste un SUV familial avec un esprit baroudeur. Extérieurement, son design évolue, notamment au niveau des feux et de la calandre afin de lui conférer plus de personnalité et gagner en efficience CO2. Côté vie à bord, le SUV Dacia s'équipe d'une console centrale haute avec un accoudoir coulissant, de deux systèmes multimédia avec un nouvel écran de 8" et d'une boîte automatique EDC à double embrayage (option). Comme par le passé, le modèle est disponible en 2 et 4 roues motrices. La puissance des moteurs essence va de 90 à 150 ch tandis que celle du bloc dCi (diesel) s'établit à 115 ch. La version à transmission intégrale profite d'un système 4x4 Monitor enrichi. Ce Duster remanié sera commercialisé à partir du mois de septembre.