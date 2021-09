Dacia affirme ses ambitions sur le segment C avec son nouveau modèle familial en versions 5 et 7 places. Baptisé Jogger, ce Dacia promet évidemment un prix sans concurrence... même en hybride.

Dacia réinvente la berline familiale XXL de façon très rationnelle, mais aussi très "loisirs" par ce nom qui évoque le sport et la nature. Les responsables de la marque décrivent leur nouveau Jogger comme la meilleure synthèse des véhicules familiaux classiques: la longueur d'un break, l'habitabilité d'un ludospace et les attributs d'un SUV. Son style rappelle bien sûr celui des récentes nouvelles Sandero et Sandero Stepway. Son nom évoque aussi l'endurance nécessaire au quotidien pour répondre aux exigences de la vie active moderne d'une famille nombreuse.

"Low cost", certes, mais bien équipée, la Jogger repose sur la nouvelle platerforme de la marque. © GF

La Jogger sera disponible à son lancement avec deux motorisations : le nouveau moteur essence TCe 110, et le moteur bicarburant ECO-G 100 (essence + LPG). Dacia reste le seul constructeur à proposer une gamme complète de véhicules particuliers en bicarburation essence et LPG sous le label ECO-G. Mais l'offre de motorisations sera aussi complétée par une version hybride - une grande première chez Dacia - dès 2023, sur base d'un 1.6 à essence associé à un moteur électrique, comme c'est déjà le cas de certaines Renault. Le Dacia Jogger deviendra l'hybride 7 places le plus accessible du marché. L'ouverture des commandes est prévue pour décembre 2021 dans une trentaine de pays principalement en Europe. Ce break surélevé arrivera en concession à partir de mars 2022.

