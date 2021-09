Avec le pneu CrossClimate 2, Michelin lance cette année une nouvelle génération de pneumatique 4 saisons qu'il annonce encore plus performante.

Un pneu 4 saisons est un pneu utilisable toute l'année: il allie les technologies des pneus été et hiver pour rouler sur sols secs et mouillés, hiver comme été, ainsi que sur la neige. Il répond aux besoins de sécurité des automobilistes européens qui utilisent majoritairement des pneus été. Quant aux usagers soumis à des hivers peu rigoureux, comme c'est souvent le cas chez nous, les pneus 4 saisons leur simplifient leur vie en les dispensant de permuter, chaque année, des pneus été aux pneus hiver et vice-versa.

C'est en 2015 que Michelin a lancé le CrossClimate "qui a transformé le marché en proposant le seul pneu été associant les avantages d'un pneu hiver, homologué pour une utilisation hivernale", affirment les responsables de la marque de Clermont-Ferrand. Ils proposent à présent le CrossClimate 2, une nouvelle génération de pneus 4 saisons qui revendique les avantages des pneus été en freinage sur sol mouillé et sur sol sec, en efficacité énergétique et en longévité kilométrique, , mais aussi les bénéfices des pneus hiver en motricité et freinage sur neige et à basse température.

Le marquage 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) indique qu'il peut être utilisé en hiver, y compris dans les pays où un équipement adapté à la saison hivernale est obligatoire comme en Allemagne ou dorénavant en France avec l'entrée en vigueur de la loi Montagne le 1er novembre 2021.

