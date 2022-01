" Un véhicule électrique ne respecte l'environnement que si l'électricité utilisée est verte. " Une affirmation qui revient fréquemment et qui contient une part de vérité.

En effet, la production d'électricité engendre des émissions nocives lorsqu'il s'agit de sources non renouvelables, comme le charbon et le gaz. Pourtant, un VE reste efficace, même lorsque l'électricité que vous utilisez est de type "gris" (mélange de vert et de fossile), comme c'est le cas en Belgique.

Si vous souhaitez également réduire vos émissions pendant la recharge, il existe plusieurs solutions. Tout d'abord, choisissez un fournisseur qui utilise une source d'énergie verte, comme le vent ou le soleil. L'organisation environnementale Greenpeace a établi un classement qui peut vous guider dans votre choix. Si vous avez la possibilité d'installer vos propres panneaux solaires et que vous êtes souvent chez vous pendant la journée (lorsque le soleil brille et que vous avez un surplus d'énergie), vous pouvez encore améliorer votre empreinte écologique

Vous pouvez également faire des choix écologiques lors de vos déplacements. La Flandre a rendu obligatoire, dans les appels d'offres publics, la fourniture d'une électricité 100 % verte aux stations de recharge. Tous les exploitants de bornes de recharge ne font pas preuve de la même transparence quant à l'origine de l'électricité. Cependant, il existe des systèmes de recharge intelligents, comme Smappee, qui régulent le flux d'énergie vers les stations de recharge accessibles au public d'une entreprise afin que vous puissiez toujours recharger de la manière la plus écologique possible.

