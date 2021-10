Charger sa voiture électrique chez soi revient moins cher que de faire le plein sur la route. L'électricité est de toute façon beaucoup moins chère que le diesel ou l'essence.

En moyenne, vous paierez entre 700 et 800 euros par an pour l'électricité d'une borne de recharge domestique. Pour l'essence, vous payez facilement -- également en moyenne -- plus de 1200 euros par an à la station-service.

Tout dépend bien sûr du type de voiture et du type de station de recharge. Une borne de recharge de base coûte environ 600 euros ; pour un modèle haut de gamme à forte capacité de charge, il faut compter entre 1500 et 2000 euros. Les frais d'installation supplémentaires dépendent de la distance entre la borne et l'armoire électrique. Avec un chargeur intelligent, vous pouvez optimiser considérablement le coût de la recharge à domicile. Vous pouvez le programmer pour qu'il ne charge votre voiture que la nuit, lorsque l'électricité est moins chère. Aux heures de pointe les plus coûteuses, lorsque la machine à laver fonctionne, que le chauffage est en marche et que la baignoire se remplit, le chargeur peut utiliser l'énergie de votre voiture et l'injecter sur votre réseau. Gagnant-gagnant !

