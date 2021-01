Le nouveau trophée dédié à la Renault Clio Rally5 dans le cadre du championnat de Belgique des rallyes poursuit ses préparatifs avant son lancement en levant le voile sur son volet sportif et ses dotations.

Officialisé le mois dernier, le Clio Trophy Belgium "s'impose déjà comme la formule de promotion incontournable en 2021" affirme-t-on chez Renault Belgique Luxembourg. Le trophée a suscité l'intérêt de nombreuses équipes majeures à l'instar du Pieter Tsjoen Racing, la structure de l'octuple champion de Belgique des rallyes, ou encore de l'écurie CRT Sport d'Olivier Cartelle.

Forts de ce succès, le promoteur MY Racing et ses partenaires Renault Sport Racing, Renault Belgique Luxembourg, Castrol et Michelin franchissent un cap en détaillant de nouveaux atouts du Clio Trophy Belgium. Ouvert aux jeunes espoirs ambitieux et aux concurrents plus expérimentés en quête de sensations, le Clio Trophy Belgium proposera plusieurs formules d'engagement adaptées à différents profils. Les équipages auront ainsi le choix entre un engagement à la saison leur donnant accès à un kit complet de dotations ou une inscription à la carte sur un ou deux de leurs épreuves préférées. D'autres options se présenteront aussi aux pilotes désirant effectuer une double campagne en Clio Trophy Belgium et en Clio Trophy France.

Conformément à l'esprit de démocratisation du sport automobile cher à la marque au losange, les équipages 100 % féminins se verront offrir leurs droits d'engagement afin de favoriser la diversité et l'émergence de nouveaux talents. Pour récompenser les concurrents ayant fait le choix de s'engager en compétition avec la Clio Rally5, le Clio Trophy Belgium "mettra en place un système de primes extrêmement attractif dans le monde des deux-roues motrices en Belgique" souligne encore le promoteur.

Comme annoncé précédemment, la première édition du Clio Trophy Belgium se composera de cinq rallyes répartis équitablement entre les régions visitées par le calendrier du championnat qui sera prochainement dévoilé. Déjà présente en France, la "Power Stage" sera également introduite en Belgique afin de pimenter le spectacle tout en attribuant des points bonus - comme en WRC - aux cinq équipages les plus rapides sur une spéciale préalablement sélectionnée par MY Racing.

