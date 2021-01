Au cours de ces deux dernières décennies, Skoda s'est métamorphosé. L'enseigne " low budget " est devenue un constructeur généraliste de standing et très populaire. La marque satellite tchèque du groupe Volkswagen fait mouche avec chacun de ses modèles. Avec l'Enyaq iV, c'est même le plus grand pas en avant de son histoire.

Année après année, Skoda voit ses ventes augmenter. Et ses bénéfices sont aussi en constante progression. En raison de la crise sanitaire, les résultats 2020 s'avèrent évidemment moins bons mais le constructeur tchèque fait tout de même mieux que la plupart des autres marques généralistes. Au sein du groupe Volkswagen, Skoda est aussi en charge des marchés en pleine croissance que sont l'Inde, l'Afrique du Nord, la Russie et les pays de l'ex-CEI. La filiale tchèque du groupe démontre chaque jour sa capacité à produire de manière très ...

Année après année, Skoda voit ses ventes augmenter. Et ses bénéfices sont aussi en constante progression. En raison de la crise sanitaire, les résultats 2020 s'avèrent évidemment moins bons mais le constructeur tchèque fait tout de même mieux que la plupart des autres marques généralistes. Au sein du groupe Volkswagen, Skoda est aussi en charge des marchés en pleine croissance que sont l'Inde, l'Afrique du Nord, la Russie et les pays de l'ex-CEI. La filiale tchèque du groupe démontre chaque jour sa capacité à produire de manière très efficiente. Et Skoda parvient aussi à vendre ses modèles avec une touche d'exclusivité qui suscite l'intérêt de ses clients, comme de ceux qui ne le sont pas (encore). Simply clever! Au sein du groupe Volkswagen, les conventions demeurent claires quant au positionnement des différentes marques. Chez Skoda, il faut ouvrir son portefeuille pour les accessoires et équipements les plus luxueux. Quant à l'équipement de série, il fait appel à des matériaux durables, et même recyclés, au moins aussi solides et résistants. 2021 sera placé sous le signe du lancement de l'Enyaq iV, le premier SUV électrique de la marque. Celui-ci repose sur la plateforme modulaire MEB de Volkswagen également utilisée par Seat et VW. L'Enyaq iV se positionne comme un SUV et un cousin proche de la VW ID.4. À la différence qu'il affiche un style plus moderne et plus jeune. Il a repris de nombreux éléments de design du concept " Vision iV ", qui avait fait sensation en 2019 lors des grands salons. Le Skoda Enyaq iV est disponible en trois variantes de batterie et cinq niveaux de puissance, allant de 148 à 307 ch. Dans sa version la plus puissante, il franchit la barre des 100 km/h après 6,2 secondes et offre une très généreuse autonomie de 510 km. Sur les deux versions les plus puissantes, la transmission intégrale est de série. Sur papier, cela en fait le plus sympa et le plus complet des SUV compacts du marché. Nous sommes impatients de pouvoir l'essayer afin de voir s'il répond aux attentes très élevées. Dans le courant de l'année, ou l'an prochain, Skoda lancera une variante coupé de l'Enyaq iV. Selon le patron de la marque, Thomas Schäfer, au moins un autre petit SUV attend dans les coulisses. Et la marque travaille activement au développement de versions électriques de plusieurs modèles Skoda classiques. " La propulsion électrique représente l'avenir. Mais pour de nombreux marchés, nous continuons à miser sur des modèles dotés de moteurs thermiques éprouvés. Aujourd'hui, l'hybridation est encore trop onéreuse pour pouvoir percer partout dans le monde. "