Le constructeur automobile japonais Nissan a annoncé lundi qu'il cessait de produire des véhicules Datsun, moins de dix ans après avoir relancé cette marque historique dans des marchés émergents sous l'impulsion de Carlos Ghosn, son grand patron à l'époque.

"Nissan se concentre sur des modèles et segments clés (...). La production de la Datsun redi-GO va s'arrêter dans l'usine de Chennai" en Inde, selon une déclaration de Nissan transmise à l'AFP. Ce site était le dernier à produire des Datsun, Nissan ayant déjà cessé d'en produire en 2020 en Indonésie et en Russie à la suite d'un vaste plan de restructuration du groupe à l'échelle mondiale.

A peine quelque 7.000 unités de cette marque avaient été écoulées en 2021, a précisé à l'AFP une porte-parole du groupe. Les ventes vont se poursuivre jusqu'à l'épuisement des stocks et les services après-vente seront maintenus pour les véhicules en circulation, a ajouté Nissan dans son communiqué. Nissan avait déjà enterré Datsun une première fois en 1981, avant que Carlos Ghosn ne décide en 2013 de la relancer comme marque à bas coûts dans des pays émergents, à la manière de Dacia chez Renault.

Après la chute de M. Ghosn fin 2018, poursuivi au Japon pour malversations financières présumées et qui a fui au Liban un an plus tard, les dirigeants de Nissan ont drastiquement recentré la stratégie du groupe sur ses marchés clés plutôt que de faire la course aux volumes. Les origines de Datsun remontent aux années 1910 et son premier modèle avait été lancé en 1931. Deux ans après, la marque était rachetée par ce qui allait devenir Nissan. La marque avait connu ses grandes heures dans les années 1950-60, et avait vendu 20 millions de ses modèles dans 190 pays jusqu'à sa première disparition en 1981.

