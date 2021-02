Cet élégant coupé sportif, frère jumeau de la Toyota GT86, disparaît du catalogue et ne sera pas renouvelé.

En ces temps de lutte contre les émissions de CO2 et d'électrification à tout crin, les voitures sportives n'ont plus trop la cote, ainsi qu'en témoigne la Subaru BRZ, tuée par les normes environnementales, du moins en Europe, à l'issue d'une carrière débutée en 2011. Subaru préfère aujourd'hui jouer la carte des familiales et SUV électrifiés. La BRZ reste toutefois proposée sur les marchés asiatiques où elle sera bientôt remplacée par un nouveau modèle reprenant le même concept. L'importateur belge propose actuellement une BRZ "Final Edition". Cette série spéciale richement équipée de seulement 15 exemplaires est vendue au prix de 39.995 euros. Sous le capot, on trouve toujours un 4 cylindres boxer de 2 litres développant 200 ch, associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. L'équipement de base du modèle est enrichi d'éléments destinés à souligner la sportivité de ce coupé 2+2: étriers de freins Brembo peints en rouge, amortisseurs Sachs plus fermes et jantes de 17" Black Metallic. Côté carrosserie, le client a le choix entre deux coloris exclusifs: le Crystal Black Silica ou le WR Blue Pearl "maison".

L'habitacle a droit à une sellerie spéciale cuir-alcantara en bleu et noir, ainsi qu'à un système multimédia à écran tactile de 7" (compatible Apple CarPlay et Android Auto) et une climatisation automatique bizone. Intéressé (e)? Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde et une fois cette série spéciale écoulée, il sera irrémédiablement trop tard...

