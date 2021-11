La start-up technologique israélienne City Transformer a mis au point une micro-voiture électrique innovante dont la plateforme peut modifier sa largeur... en roulant.

L'idée de ce châssis à largeur de voies variable remonte à 2014. Récemment, le premier prototype vient d'être présenté au Salon de Munich. En mode "large", soit 1m40 le châssis de la City Transformer convient aux déplacement sur route, pour deux personnes, garantissant confort et tenue de route dynamique. Cette compacité permet déjà une grande mobilité, même en centre-ville. Le mode étroit (1 mètres !) s'impose lorsque la circulation se contracte et que les espaces de passage se font plus minces, mais aussi et principalement au moment de se garer : la City Transformer s'insère dans les espace les plus réduits. Dans un garage box conventionnel, on pourrait caser 4 à 5 City Transformer, au lieu d'un SUV traditionnel. Idem pour les emplacements de parking en rue, sur lesquels la City Transformer se garerait perpendiculairement au trottoir.

En mode étroit, la City Transformer prend 4 à 5 fois moins de place qu'un SUV. © GF

Les responsables misent beaucoup sur cette faculté inédite, se basant sur des statistiques impitoyables. En moyenne, les conducteurs d'une ville comme Paris cherchent 230 heures par an pour se garer. Au sein de l'Union européenne, la congestion des zones urbaines entraîne des coûts de près de 100 milliards d'euros par an. Les voitures conventionnelles sont inefficaces en milieu urbain : les sièges disponibles sont à peine utilisés, les performances sont inutiles (la vitesse moyenne en ville est située entre 17 et 30 km/h) et chaque voiture n'est utilisée que 5 % de sa durée de vie.

En mode large, le véhicule atteint 1m40. La tenue de route est adaptée aux vitesses supérieures (90 km/h). © GF

La City Transformer est en outre souhaitée durable depuis le début du processus de création. De ce fait, le véhicule est composé de seulement 1500 pièces (les voitures classiques en comptent jusqu'à 25 000). Son moteur électrique la propulse à 90 km/h, ce qui est mieux sur les routes hors agglomération que les micro-voitures limitées à 45 km/h. En position repliée, la vitesse chute à 40 km/h. L'autonomie atteindrait les 180 km. City Transformer n'oublie pas le confort et la sécurité, grâce à ses airbags. On y jouit aussi de la climatisation, du chauffage et d'un ESP. Une première production en petite série commencera en 2022, les voitures seront confiées à des acteurs clés, pour des phases de tests. En 2023 le lancement de la production en série sera entamé grâce à des partenaires. En 2024, City Transformer évoque déjà une commercialisation à grande échelle pour les particuliers. Tarifs non encore connus.

L'idée de ce châssis à largeur de voies variable remonte à 2014. Récemment, le premier prototype vient d'être présenté au Salon de Munich. En mode "large", soit 1m40 le châssis de la City Transformer convient aux déplacement sur route, pour deux personnes, garantissant confort et tenue de route dynamique. Cette compacité permet déjà une grande mobilité, même en centre-ville. Le mode étroit (1 mètres !) s'impose lorsque la circulation se contracte et que les espaces de passage se font plus minces, mais aussi et principalement au moment de se garer : la City Transformer s'insère dans les espace les plus réduits. Dans un garage box conventionnel, on pourrait caser 4 à 5 City Transformer, au lieu d'un SUV traditionnel. Idem pour les emplacements de parking en rue, sur lesquels la City Transformer se garerait perpendiculairement au trottoir. Les responsables misent beaucoup sur cette faculté inédite, se basant sur des statistiques impitoyables. En moyenne, les conducteurs d'une ville comme Paris cherchent 230 heures par an pour se garer. Au sein de l'Union européenne, la congestion des zones urbaines entraîne des coûts de près de 100 milliards d'euros par an. Les voitures conventionnelles sont inefficaces en milieu urbain : les sièges disponibles sont à peine utilisés, les performances sont inutiles (la vitesse moyenne en ville est située entre 17 et 30 km/h) et chaque voiture n'est utilisée que 5 % de sa durée de vie.La City Transformer est en outre souhaitée durable depuis le début du processus de création. De ce fait, le véhicule est composé de seulement 1500 pièces (les voitures classiques en comptent jusqu'à 25 000). Son moteur électrique la propulse à 90 km/h, ce qui est mieux sur les routes hors agglomération que les micro-voitures limitées à 45 km/h. En position repliée, la vitesse chute à 40 km/h. L'autonomie atteindrait les 180 km. City Transformer n'oublie pas le confort et la sécurité, grâce à ses airbags. On y jouit aussi de la climatisation, du chauffage et d'un ESP. Une première production en petite série commencera en 2022, les voitures seront confiées à des acteurs clés, pour des phases de tests. En 2023 le lancement de la production en série sera entamé grâce à des partenaires. En 2024, City Transformer évoque déjà une commercialisation à grande échelle pour les particuliers. Tarifs non encore connus.