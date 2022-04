Le Citroën Grand C4 Spacetourer quitte le catalogue Citroën, poussé vers la sortie par les SUV. Un modèle phare dans l'histoire de la marque.

Celui qui s'appelait encore le Picasso il y a peu (des sensibilités sur les droits d'utilisation du nom ont froissé la marque avec les héritiers du grand peintre) n'a pas résisté à la vague des SUV. C'est donc un véritable et dense chapitre qui se ferme, car Citroën s'est imposé pendant près de 30 ans sur le segment des monovolumes familiaux.

Au début, l'Evasion

La saga a débuté avec le lancement en 1994 de l'Evasion, un monovolume offrant 7 vraies places et se distinguant par ses portes latérales coulissantes. Restylé en 1998, il quittera la gamme en 2002 après plus de 120000 ventes. Il laissera la place au C8, plus volumineux, qui opère une montée en gamme à tous les niveaux et qui sera commercialisé jusqu'en juin 2014 après plus de 150000 ventes. Le "phénomène" monospace prend son essor en 1998 avec la présentation du Xsara Picasso qui sera produit entre 1999 et 2012. C'est ce modèle qui fera entrer le segment des monospaces dans une nouvelle dimension. Sa ligne arrondie audacieuse, son habitabilité et sa modularité avec trois vrais sièges de taille identique à l'arrière, coulissants et modulables indépendamment les uns des autres, font mouche sur ce segment. Dès sa première année de commercialisation il sera vendu à 180000 exemplaires. Grâce aux évolutions apportées au cours de la vie série de ce véhicule, ce modèle star aura fidélisé et conquis un large public avec plus de 1760000 ventes mondiales !

En 2006, le C4 Picasso fait son entrée à la gamme avec une version longue 7 places inédite, puis une version courte 5 places qui le rejoindra en 2007. La production s'arrêtera en 2020 sous le nom de C4 SpaceTourer. Entre 2006 et 2013, se seront écoulées 891000 unités de C4 Picasso. La génération actuelle a été lancée en 2013 et représente 732000 véhicules vendus. Malgré l'offensive SUV, les ventes se sont avérées stables entre 2014 et 2017 soutenant un rythme d'environ 120000 ventes par an jusqu'à l'arrivée de C5 Aircross et l'arrêt de la version compacte 5 places.

