Dans le cadre du partenariat noué avec Citroën, la Fnac Belgique propose une nouvelle solution de mobilité urbaine avec l'AMI, le quadricycle électrique 2 places de la marque aux chevrons.

La Fnac investit le marché de la mobilité urbaine en proposant et démocratisant l'usage des hoverboards, des trottinettes et vélos électriques. Avec la commercialisation de cette nouvelle solution de mobilité que constitue la Citroën AMI, la Fnac veut consolider sa place de leader sur ce marché d'avenir. Les clients de la Fnac pourront découvrir l'AMI 100% électrique dans 4 magasins: Fnac City 2 et Fnac Toison d'Or à Bruxelles, à la Fnac Liège et à la Fnac Gand. Ils pourront passer commande auprès des vendeurs ainsi que sur www.fnac.be. Les produits commandés seront livrés directement par Citroën chez le client.

L'AMI est également en vente dans le réseau Citroën en Belgique avec 32 points de vente participants pour la vente et l'après-vente et 30 participants supplémentaires pour l'après-vente, ce qui permet de garantir l'accessibilité partout en Belgique tant pour les livraisons que pour la maintenance et les services. La Citroën AMI est accessible à tous à partir de 16 ans (avec permis AM) à partir de 7.290 euros TVAC. Il mesure 2,41 m de long et 1,39 m de large, offre une autonomie de 75 km et se recharge en 3 heures sur une simple prise domestique 220 Volt. Sa vitesse de pointe est de 45 km/h.

