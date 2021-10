Disponible dès à présent, le Citroën ë-Berlingo Van s'adresse aux professionnels qui souhaitent se lancer, sans attendre, dans la transition électrique.

Dans peu de temps, les livreurs, artisans et tout professionnel devant se déplacer en utilitaire léger utiliseront un van électrique. Citroën leur propose le ë-Berlingo. Avec 275 km d'autonomie promise (moyenne WLTP), l'engin peut déjà abattre du bon boulot avant de devoir retourner se recharger à une borne. Par sa plus grande douceur de fonctionnement que les van "thermiques", ce type d'utilitaire électrique se révèle moins fatiguant pour l'utilisateur (bruit). D'autre part, il existe une sorte de demande logique aujourd'hui de ce type de fourgon électrique: un commerçant qui vend, par exemple, des vélos, et donc qui défend la mobilité douce et verte, préfèrerait assurer ses livraisons et dépannages en voiture électrique. Simple question d'image... Le ë-Berlingo Van est animé par le moteur électrique de la plateforme e-CMP, c'est-à-dire le même que celui, par exemple, des Peugeot 208 et Opel Corsa électriques. Il développe 136 ch et 260 Nm, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 130 km/h quel que soit le mode (Normal, Eco et Power).

Le Berlingo électrique dispose d'une batterie de 50 kWh, de quoi promettre jusqu'à 275 km d'autonomie. © GF

En électrique ou pas, le Berlingo ne fait pas de compromis sur les aspects pratiques. Il reste disponible en deux tailles : M de 4,40 m et XL de 4,75 m. La banquette avant à trois places reste disponible. Avec une hauteur de 1,84 m, le véhicule accède à tous les lieux de stationnement. La batterie d'une capacité brute de 50 kWh est placée sous les sièges et le plancher de chargement du véhicule. Ainsi, elle n'impacte pas le volume utile. Elle est garantie 8 ans ou 160.000 km (pour 70% de la capacité batterie au terme de l'engagement). Il existe trois possibilités de la recharger depuis la simple prise standard jusqu'à la charge super rapide permettant de récupérer, dans le meilleur des cas, 80% de la batterie en 30 minutes. Les prix commencent à partir de 27.060 euros (HTVA) pour la version Control Taille M 50kW/h.

