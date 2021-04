Elle s'inscrit dans une lignée que l'on croyait éteinte à jamais, celle des grandes Citroën qui avaient nom DS, CX, XM et C5... La nouvelle C5 X reprend le flambeau avec une carrosserie mi-berline, mi-break, relevée par un zeste de crossover.

C'est officiel depuis le lundi 12 avril: la gamme de la marque au double chevron comptera à nouveau une grande berline dans un proche avenir. Baptisée C5 X, la voiture reprend nombre d'éléments stylistiques des Citroën les plus récentes, mais avec un hayon surélevé qui s'inspire des breaks et des jantes de grand diamètre qui évoquent le monde des SUV. Longue de 4.805 mm et reposant sur un empattement de 2.785 mm, la C5X accueille 5 personnes et propose un coffre de belle contenance: 545 litres (495 pour le modèle à motorisation hybride), extensibles à 1.640 litres.

Au plan mécanique, la C5 X se déclinera avec des motorisations thermique classiques (à essence, on ne parle pas de diesel) mais aussi hybride rechargeable, comme le veut la tendance actuelle. Déjà connu chez Peugeot et DS, ce groupe hybride rechargeable devrait être similaire à celui de la C5 Aircross, avec une puissance totale de 225 ch grâce à un 4 cylindres turbo essence de 180 ch et un moteur électrique de 110 ch. La capacité du pack de batteries devrait tourner autour de 13 kWh: de quoi ménager une autonomie électrique de 50 km, largement suffisante pour les petits déplacements quotidiens de proximité. En matière de liaisons au sol, les plus traditionnalistes des "Citroënistes" regretteront l'absence de suspension hydropneumatique, emblématique des grandes Citroën depuis la DS19 de 1955 (et même la Traction 15 Six un peu plus tôt!): logique de plate-forme oblige, elle est remplacée par une nouvelle suspension à butées hydrauliques progressives Advanced Comfort qui ambitionne de faire renouer les occupants avec le confort "tapis volant" des anciennes DS et CX...

Dans l'habitacle, l'instrumentation sera 100% numérique (écran de 7") avec affichage tâte haute et un infodivertissement à écran tactile de 12". Contrairement à ses aïeules, la C5 X sera construite en Chine - eh oui! - et sera commercialisée sur les marchés européens au 2ème semestre 2021. En version hybride rechargeable, les tarifs de la C5 X devraient débuter à un peu plus de 40.000 euros, même si l'information demande encore à être confirmée. Wait and see!

