L'actuel C5 Aircross avait un look un peu trop espiègle et rondouillard pour s'imposer face aux concurrents plus expressifs. Citroën le remet dans la course en dynamisant son allure, sans toucher à ses qualités.

Le Citroën C5 Aircross est reconnu pour être l'un des SUV les plus confortables de son segment, et ce principalement grâce à ses suspensions et ses sièges Citroën Advanced Comfort. Pas de compromis confort-sportivité, le constructeur français mise sur l'accueil de ses occupants. Pour intensifier une carrière qui n'est pas simple face à une concurrence féroce, dont son cousin direct, le Peugeot 3008, les designers lui ont préparé une allure plus sexy, un changement d'expression dans la volonté de progresser en matière de qualité perçue.

Nouvelle signature lumineuse à l'avant, mais aussi à l'arrière. © GF

La principale évolution stylistique se concentre à l'avant du véhicule, où les rondeurs de la version précédente laisse place à des lignes plus structurées et viriles, qui accentuent aussi l'impression de largeur du SUV. La volonté de gagner en cachet s'illustre également par une nouvelle signature lumineuse, tant à l'avant qu'à l'arrière. Le nouveau look se complète de jantes au dessin inédit, de coques de rétroviseurs et de barres de toit peints en noir, plus de teintes pour la carrosserie et les Airbumps.

Toute la planche de bord évolue, plus moderne et agréable à l'oeil. © GF

Nouveaux sièges

Dans la logique de l'extérieur, l'habitacle témoigne d'une finition valorisée, mais aussi d'une nouvelle tablette tactile de 10'' qui semble flotter sur la planche de bord. Les aérateurs se situent désormais en dessous de l'écran. Le SUV C5 Aircross se dote aussi de la nouvelle génération des sièges Citroën Advanced Comfort déjà présents sur les C4 et C5 X. Ils se parent d'un nouveau tissu et sont, en option, chauffants et massants. On peut aussi opter pour un revêtement en Alcantara ou en cuir perforé. Enfin, la console centrale haute et large se modernise par un agencement plus ergonomique des rangements et des commandes. Pour le reste, le C5 Aircross reste ce vaste SUV accueillant et pratique (coffre : de 580 à 1.630 l). La version hybride rechargeable reste l'offre à privilégier dans le cas d'un achat professionnel. Tarifs et disponibilité non encore connus.

