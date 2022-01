Le concept Citroën My Ami Buggy Concept exprime une vision très fun de la voiture électrique de ville. Avec un clin d'oeil particulier à la jeunesse... des régions au climat généreux.

Citroën My Ami Buggy Concept est une invitation pour tous ceux épris d'indépendance qui désirent vivre leurs (eptits) trajets de manière différente. Une voiturette récréative, pour le week-end lorsqu'il fait beau, mais aussi à l'attention des heureux possesseurs d'une résidence secondaire à la mer ou à la montagne. Pas de vrais portes, toit panoramique, style baroudeur, la voiture dégage une sympathique désinvolture. Citroën n'hésite pas à évoquer sa mythique Méhari pour la décrire, ce qui ne plaît pas aux fervents passionnés de l'ancienne. Dans les villes d'aujourd'hui, ce type d'engin vise aussi à remplacer le scooter des ados, en offrant plus de confort et de sécurité à ses occupants qui peuvent le conduire, en Belgique, dès 16 ans. Les larges pneumatiques typés "boue" et leurs jantes à déport dorées mat, permettent même d'emprunter une route non asphaltée.

Les sièges sont plus confortables qu'à bord de l'AMI normale. © GF

Sièges épais

Au-delà de l'aspect ludique, l'AMI Buggy est un véhicule réaliste. On l'imagine aisément en voiture de gérant de camping, de sauveteurs en bord de mer, mais aussi en tant que voiture de livreur ou de taxi-VTC à l'ambiance fun. Les ingénieurs ont tenu compte du confort et des aspects pratiques. Les sièges sont ainsi mieux rembourrés que ceux de l'AMI normale (de 35 à 70 mm d'épaisseur des mousses d'assise. Le rendu est à la fois léger et moelleux. En outre ils se retirent facilement de la coque, sont interchangeables et lavables. Les rangements sont malins et nomades. Chacun a sa fonction dans l'habitacle, mais peut être transporté à l'extérieur lors d'un pique-nique ou d'une sortie. Une ligne de bagagerie spécifique a été créée, chacune faisant corps avec les espaces intérieurs du véhicule. Le câble de recharge semble mieux intégré et facile à utiliser que dans le cas de l'AMI classique. Reste à voir si Citroën passera au stade de la production en série, dans les mois à venir. auquel cas, cet engin ne devrait pas coter plus de 7-8.000 euros.

