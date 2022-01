General Motors, icône de la grandeur automobile américaine, progresse vite sur la voie de l'électrification. Après les GMC Hummer EV et Cadillac Lyriq, le groupe présente les Chevrolet Silverado et l'Equinox EV. Les nouvelles ambitions américaines semblent fortes.

La vedette du Salon des technologies de Las Vegas 2022 restera sans conteste le Chevrolet Silverado EV 2024, reposant sur la plateforme Ultium de GM. Au lancement, le Silverado EV sera disponible en deux configurations, un modèle RST de 675 ch et 1056 Nm, et un modèle WT imaginé pour les usages professionnels. Ce dernier se contentera de 517 ch et 834 Nm, mais une option spécifique lui permettra de tracter un attelage pesant jusqu'à 9 tonnes. Pour l'autonomie, GM évoque un rayon d'action de 644 km, dans le meilleur des cas, avant besoin de recharger.

Le Silverado, c'est de la voiture électrique à l'américaine: c'est énorme et puissant (675 ch) © GF

Powerbase

La Silverado EV est également équipée d'une "Powerbase", une sorte de générateur comportant 10 points de charge de 10,2 kW destinés à alimenter des appareils et outils externes. À l'intérieur, le tableau de bord est entièrement numérique et un grand toit panoramique participe au confort. Le verra-t-on un jour en Europe ? Comme tous les modèles du genre, les pick-up électriques intéresseront inévitablement des clients du Vieux continent férus de l'American Dream, ce qui devrait motiver les circuits officiels ou parallèles à s'organiser rapidement.

L'ère électrique des pick-up Made in USA sera aussi celle de la haute technologie embarquée © GF

Equinox EV

Dans un registre plus grand public, l'autre grande nouveauté de Chevrolet était l'Equinox EV (photo de début d'article), une élégante berline compacte dont on ne connaît encore aucun détail (sinon qu'elle utilise également une plateforme Ultium redimensionnée), mais la marque américaine promet de la vendre à moins de 30.000 dollars, dans sa version d'entrée de gamme, dès 2023. Sachant que GM a laissé Opel à Stellantis, on ne peut malheureusement plus imaginer une version européenne de l'Equinox portant le logo du Blitz, ce qui n'empêcherait pas Chevrolet, potentiellement, de la vendre, un jour, sous sa propre marque chez nous.

