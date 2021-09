L'artisan automobile Caterham commercialise la Seven 170, un authentique bolide à l'anglaise qui se contente d'un moteur de 660 cc.

On connaissait auparavant la Caterham Seven 160, la 170 n'est donc que sa descendante logique. Elle reste mue par un tout petit trois cylindres Suzuki de 660 cc qui développe tout de même 84 ch et 116 Nm, bien assez pour générer de vraies sensations puisque le poids de la bête n'est que de ... 440 kg ! En termes techniques cela donne, par exemple, un rapport poids puissance très favorable de 170 ch/tonne, de quoi filer à 100 km/h en 6,9 s et pointer à 180 km/h. Des chiffres qui, dans l'absolu, semble peu élévés, mais l'architecture dépouillée de cette petite barquette qui vous place très près du sol (et à l'air libre) décuple le ressenti. Sur un parcours sinueux, la Caterham Seven 170 ira chatouiller des bolides bien plus puissants sur le papier. Autre avantage de ce choix de la légèreté: fiscalement, le trois cylindres vous expose à des taxes minimales (cylindrée, puissance, CO2 de 109 gr/km) quel que soit votre lieu d'habitation en Belgique. Légère, mais également très étroite, la Seven 170 ne mesure que 1,47m de large, c'est 10 cm de moins que celle qu'elle remplace. Un gabarit vraiment taillé pour les virages, à condition que votre stature vous permette de vous sentir bien à bord, la notion d'espace étant très relative. Et inutile d'évoquer toute idée de confort, l'Anglaise faisant du dépouillement de son équipement une de ses qualités principales.

Ici, en version R (pour le circuit), la Seven 170 se passe de pare-brise et adopte des sièges baquets. © GF

Deux versions sont proposées aux clients : la 170S, basique (chauffage en option) et destinée à un usage routier avec son pare-brise et des fenêtres latérales ; puis la 170 R, légèrement radicalisée pour un usage circuit avec une suspension plus ferme, pas de pare-brise, des sièges baquets et un différentiel à glissement limité.Le tarif de cette Anglaise très exclusive démarre à environ 30.000 euros... hors taxes. Ce qui n'est pas rien, certes, mais le rapport prix/plaisir/sensation paraît imbattable pour qui recherche les sensations de pilotage les plus pures.

On connaissait auparavant la Caterham Seven 160, la 170 n'est donc que sa descendante logique. Elle reste mue par un tout petit trois cylindres Suzuki de 660 cc qui développe tout de même 84 ch et 116 Nm, bien assez pour générer de vraies sensations puisque le poids de la bête n'est que de ... 440 kg ! En termes techniques cela donne, par exemple, un rapport poids puissance très favorable de 170 ch/tonne, de quoi filer à 100 km/h en 6,9 s et pointer à 180 km/h. Des chiffres qui, dans l'absolu, semble peu élévés, mais l'architecture dépouillée de cette petite barquette qui vous place très près du sol (et à l'air libre) décuple le ressenti. Sur un parcours sinueux, la Caterham Seven 170 ira chatouiller des bolides bien plus puissants sur le papier. Autre avantage de ce choix de la légèreté: fiscalement, le trois cylindres vous expose à des taxes minimales (cylindrée, puissance, CO2 de 109 gr/km) quel que soit votre lieu d'habitation en Belgique. Légère, mais également très étroite, la Seven 170 ne mesure que 1,47m de large, c'est 10 cm de moins que celle qu'elle remplace. Un gabarit vraiment taillé pour les virages, à condition que votre stature vous permette de vous sentir bien à bord, la notion d'espace étant très relative. Et inutile d'évoquer toute idée de confort, l'Anglaise faisant du dépouillement de son équipement une de ses qualités principales.Deux versions sont proposées aux clients : la 170S, basique (chauffage en option) et destinée à un usage routier avec son pare-brise et des fenêtres latérales ; puis la 170 R, légèrement radicalisée pour un usage circuit avec une suspension plus ferme, pas de pare-brise, des sièges baquets et un différentiel à glissement limité.Le tarif de cette Anglaise très exclusive démarre à environ 30.000 euros... hors taxes. Ce qui n'est pas rien, certes, mais le rapport prix/plaisir/sensation paraît imbattable pour qui recherche les sensations de pilotage les plus pures.